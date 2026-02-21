Oficializaron la única lista del PJ local encabezada por Maximiliano Moyano

La Junta Electoral del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires oficializó la única lista presentada en Coronel Dorrego para la renovación de autoridades partidarias, por lo que se confirma formalmente que no habrá competencia interna el próximo 15 de marzo. Es encabezada por Maximiliano “Moncho” Moyano.

La medida quedó plasmada en la Resolución Nº 21, firmada el 19 de febrero, donde el órgano partidario dio por cumplidos los requisitos formales de las listas correspondientes a los distritos de nuestra zona.

Cabezas de lista en toda la Sexta

• Ezequiel Damián Reina (Bahía Blanca)

• Héctor Martín Ledezma (Benito Juárez)

• Maximiliano Guillermo Moyano (Coronel Dorrego)

• Luis María de Uriarte (Coronel Pringles)

• Rodrigo Lionel Aristimuño (Coronel Rosales)

• María Alejandra Santarossa y Damián Alberto Meier (Coronel Suárez)

• Claudia Rosa Argentina Bartolomé (Daireaux)

• Ana María Ferrario (González Chaves)

• Marcos César Granier (General La Madrid)

• Juan Ignacio Sarasibar (Guaminí)

• Alfredo Rubén Fisher (Laprida)

• Enrique Alejandro Dichiara (Monte Hermoso)

• Ricardo Evaristo Marino (Patagones)

• María José Iglesias (Pellegrini)

• Juan Manuel Berne (Puan)

• Emanuel Araque (Saavedra)

• Hugo César Herlein (Salliqueló)

• Alberto José Musso y Juan Carlos Gisler (Tornquist)

• Alejandro Daniel Barragán (Tres Arroyos)

• Marina Ester Valdez (Tres Lomas)

• Leandro Emanuel Poblete (Villarino)

La resolución establece que la notificación se realizará a través de la página oficial del partido, dejando habilitado el proceso electoral interno.

Internas en otros distritos

Hay municipios bonaerenses en los que persisten tensiones entre distintos sectores del peronismo.

Según trascendió en medios provinciales, aún habría competencia en distritos como Morón, Navarro, San Miguel, Tres de Febrero y Tigre (Primera Sección); San Antonio de Areco, Zárate y posiblemente San Nicolás (Segunda); Magdalena (Tercera); Junín, Lincoln y 9 de Julio (Cuarta); Mar del Plata, Balcarce y Lobería (Quinta); Coronel Suárez y Tornquist (Sexta); y Saladillo, 25 de Mayo y Roque Pérez (Séptima). (Fuente Cambio 2000). (21-02-26).