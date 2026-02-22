La Región

La Fiesta del Río Quequén Salado se realizará el sábado 28

Luego de la suspensión por cuestiones climáticas, finalmente el sábado 28 de febrero se llevará a cabo la 6ª edición de la Fiesta Provincial del Río Quequén Salado.

El encuentro tendrá lugar en el Paraje Puente Viejo, a orillas del Río Quequén Salado, a partir de las 16, con organización conjunta de las áreas de Cultura y Educación, la Delegación Municipal de Oriente y Producción y Turismo.

La agenda de espectáculos ofrecerá una programación diversa y pensada para todo público:

*Visita guiada a cargo de Carlos Keller, por la Cooperativa de Turismo Aventura Río Mulpunleufu.
*Humberto Porras, con un show infantil y familiar.
*Beatles en Vivo, con clásicos del rock internacional.
*Artífices, representando el rock nacional.
*La Guarda, con todo el folclore.
*Bomba Cumbia, para cerrar a puro ritmo.

La conducción y animación estará a cargo del locutor Gabriel Macchi.

El patio de comidas, que estará en funcionamiento desde el mediodía, será gestionado por instituciones de la localidad de Oriente. Además, el paseo de artesanos y emprendedores contará con una amplia variedad de productos regionales.

La Fiesta Provincial del Río Quequén Salado es libre y gratuita, apta para todo público, y se recomienda asistir con mate, reposera y ganas de compartir una tarde diferente en contacto con la naturaleza. (22-02-26).

La Dorrego

