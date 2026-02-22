(Con video) Es periodista, fue diputada de LLA y votó en contra de la reforma laboral: el encendido discurso de Marcela Pagano

La diputada nacional de Coherencia, Marcela Pagano, pronunció un encendido discurso durante el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara baja, en el que cuestionó tanto el contenido del proyecto como la forma en que fue debatido. “Hay noches que pesan más que otras. Hay momentos en los que callar es traicionar. Esta es una de esas noches”, comenzó, marcando el tono crítico de su intervención.

Pagano apuntó contra el oficialismo y el presidente Javier Milei al afirmar que la iniciativa “sale de manera exprés y se lleva puestos derechos” y que contradice las promesas de campaña de 2023. “Lo que se va a votar artículo por artículo acá va en contra de lo que le prometimos a los votantes”, sostuvo. En esa línea, lanzó una frase directa: “Usted, señor Presidente, y todos los que gobiernan hoy son la casta”.

La legisladora centró parte de su exposición en la situación económica. Aseguró que “una empresa por hora cierra en la Argentina” y que “trescientas noventa y cuatro personas se quedan sin empleo por día”. También advirtió que la capacidad instalada de la industria se encuentra en el 61%, “la misma foto de 2002”, y que en el sector textil el uso cae al 33%. “Las empresas no se endeudan para crecer, se endeudan para sobrevivir”, remarcó.

En relación con el impacto de la reforma sobre el sector empresario, citó una encuesta según la cual “solo el uno por ciento de los empresarios reconoce que esta ley los va a favorecer”. Para Pagano, el proyecto “asfixia al empresario” y beneficia a “los cinco amigos del poder que se están llevando la plata afuera”.

Uno de los pasajes más personales de su discurso estuvo vinculado a la derogación del Estatuto del Periodista Profesional. “Soy periodista y sé lo que es autocensurarse por miedo a perder el trabajo”, expresó. Y añadió: “Esto no protege al periodista del libre mercado, lo protege del poder de turno”. En ese tramo, recordó que entrevistó a Milei cuando estaba “prohibido y censurado” en ciertos medios y afirmó que tras incomodar al poder fue despedida.

También rechazó el cierre de juzgados laborales contemplado en el paquete, al advertir que implicaría que “mil seiscientos judiciales se van a quedar sin trabajo” y que se debilitaría la resolución de conflictos entre empleadores y trabajadores.

Sobre el final, Pagano reivindicó su postura en contra del proyecto: “Cuando se recortan derechos de los trabajadores y se va contra la Justicia, no estamos avanzando, estamos retrocediendo”. Y concluyó: “La historia la escribe el pueblo. Por eso voy a votar en contra. La historia es nuestra, no de ustedes, casta”.

Este es el video:

