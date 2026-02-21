La ciudad

Un repaso random por nuestro archivo / 8-5-10: el dorreguense Destéfano asumía como interventor del Colegio Argentino Danés de Tres Arroyos

Así lo informó LA DORREGO el 8 de mayo de 2010:

El profesor dorreguense Alberto Destéfano, luego de asumir formalmente como interventor del Colegio Argentino Danés de Tres Arroyos, dijo que su accionar será investigativo, “dado que se debe determinar las causas por las cuales la institución sufrió una importante deserción escolar este año, para actuar en consecuencia”.

Según informó La Voz del Pueblo, en 2009 el Colegio Argentino Danés contaba con más de treinta alumnos entre los dos niveles de enseñanza, pero en la actualidad esa matrícula se redujo a cuatro estudiantes.

En cuanto a la intervención, el docente indicó que “no tiene un plazo definido” y acotó que tiene “amplias atribuciones para actuar dentro del colegio”. (21-02-26).

