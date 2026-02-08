Policiales

Un hombre murió en un accidente en la Ruta 3, entre Chaves y Juárez

Un grave accidente de tránsito se produjo este domingo 8 de febrero, alrededor de las 2.10 de la madrugada, en la Ruta Nacional N.º 3, a la altura del kilómetro 424, y dejó como saldo una persona fallecida.

Según informó La Voz del Pueblo, por causas que se investigan, un automóvil Volkswagen Voyage colisionó contra un camión Mercedes-Benz. El portal tresarroyense agregó que el auto habría impactado previamente contra dos carpinchos y, al intentar esquivarlos, terminó chocando también contra el camión.

Como consecuencia del violento impacto, su único ocupante perdió la vida en el lugar.

El conductor del camión, en tanto, sufrió golpes leves. (Fuente y foto La Voz del Pueblo). (08-02-26).

