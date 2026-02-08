Política

Volcó un auto en la Ruta 35

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

Un auto volcó esta mañana sobre la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 28, donde, por causas que se intentan establecer, una Volkswagen Suran terminó fuera de la calzada.

Según se informó oficialmente, el hecho se produjo minutos antes de las 9. El rodado era conducido por un hombre de 71 años, quien no presentó lesiones y resultó ileso, registrándose únicamente daños materiales en el vehículo.

En el lugar trabajó personal policial de la jurisdicción y la guardia de Defensa Civil, que realizaron tareas preventivas y de asistencia para asegurar la zona y normalizar la circulación. (Fuente y foto La Brújula 24). (08-02-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Kicillof presidirá el PJ bonaerense

Arsénico: obligan a enviar un camión de agua a un distrito bonaerense

“Somos un partido con presencia en cada localidad, incluso donde no gobernamos”

Scioli se reunió con referentes de LLA de la Sexta en la comarca serrana

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior