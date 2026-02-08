Volcó un auto en la Ruta 35

Un auto volcó esta mañana sobre la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 28, donde, por causas que se intentan establecer, una Volkswagen Suran terminó fuera de la calzada.

Según se informó oficialmente, el hecho se produjo minutos antes de las 9. El rodado era conducido por un hombre de 71 años, quien no presentó lesiones y resultó ileso, registrándose únicamente daños materiales en el vehículo.

En el lugar trabajó personal policial de la jurisdicción y la guardia de Defensa Civil, que realizaron tareas preventivas y de asistencia para asegurar la zona y normalizar la circulación. (Fuente y foto La Brújula 24). (08-02-26).