Leandro Gago (Tres Arroyos) ganó Las 24 Horas de la Corvina Negra

Una nueva edición del exitoso concurso de “Las 24 Horas de la Corvina Negra”, que contó con 5.703 cañas, llegó a su fin y Leandro Gago, oriundo de Tres Arroyos, es el ganador del premio mayor con su “negra” de 2.853 kilos sacada en la madrugada del domingo. Segundo se ubicó Martin Fauret, con un ejemplar de 2.486 kilos, y completó el podio Martin Testa, con una corvina de 2.323 kilos.

En la “Variada”, Juan Pablo Arballo se llevó el premio grande con un chucho de 17.550 kilos.

Clasificación general:

1 Gago Leandro Gabriel Tres Arroyos Corvina Negra 2.853 kg – GANÓ UNA TOYOTA YARIS 4X4 OKM 2 Fauret Martin Benito Juárez Corvina Negra 2.486 kg – GANÓ UNA TOYOTA HILUX 4X2 3 Testa Martin Balcarce Corvina Negra 2.323 kg – GANÓ UN TOYOTA YARIS HATCHBACK XS 4 Queipo Cesar Manuel Tres Arroyos Corvina Negra 2.210 kg 5 Olivetto Mario Tres Arroyos Corvina Negra 2.107 kg 6 Cepeda Julian Tres Arroyos Corvina Negra 2.078 kg 7 López De Ipiña Facundo Ezequiel Tres Arroyos Corvina Negra 2.026 kg 8 Heredia Fernando Esteban Huinca Renanco Corvina Negra 1.999 kg 9 Lusianzoff Ruben Omar Quilmes Corvina Negra 1.958 kg 10 Prieto Victor Ramiro Gaston San Bernardo Corvina Negra 1.746 kg 11 Quiroga Sergio Martin Coronel Pringles Corvina Blanca 3.658 kg – GANÓ UN TOYOTA YARIS HATCHBACK XS 12 Hamber Juan Mar Del Plata Corvina Blanca 2.967 kg 13 Bilbao Héctor Omar Miramar Corvina Blanca 2.690 kg 14 Musa Lucas Roberto Copetonas Corvina Blanca 2.593 kg 15 Falabella Hugo Daniel Tandil Corvina Blanca 2.525 kg 16 Cisneros Jano Tapalque Corvina Blanca 2.494 kg 17 Echevarria Sergio Mario Tandil Corvina Blanca 2.491 kg 18 Robledo Sebastian Loberia Corvina Blanca 2.467 kg 19 Baca Ricardo Alberto San Cayetano Corvina Blanca 2.463 kg 20 Ayala Holtz Carlos Alexis Bahia Blanca Corvina Blanca 2.452 kg 21 Alvarez Nicolas Bahia Blanca Corvina Blanca 2.424 kg 22 Peralta Carlos Sebastin Tres Arroyos Corvina Blanca 2.422 kg 23 Haag Gabriela Anahi Tres Arroyos Corvina Blanca 2.406 kg 24 Tedeschi Matias Gustavo Tres Arroyos Corvina Blanca 2.390 kg 25 Gavilan Ricardo Antonio Necochea Corvina Blanca 2.383 kg 26 Leguizamon Matias Tres Arroyos Corvina Blanca 2.298 kg 27 Barrionuevo Elizabeth Gloria Soledad Quequen Corvina Blanca 2.273 kg 28 Huertas Jonatan Tres Arroyos Corvina Blanca 2.126 kg 29 Pagella Miguel Ángel Olavarría Corvina Blanca 2.098 kg 30 Silva Alberto Tres Arroyos Corvina Blanca 2.044 kg 31 Martinez Federico Tres Arroyos Corvina Blanca 2.027 kg 32 Rodriguez Luciano Agustin Tres Arroyos Corvina Blanca 2.026 kg 33 Andino Carlos San Francisco De Bellocq Corvina Blanca 2.025 kg 34 Echevarria Sergio Mario Tandil Corvina Blanca 2.014 kg 35 Castro Jose Luis Necochea Corvina Blanca 2.006 kg 36 Corro Sebastian Emanuel Tres Arroyos Corvina Blanca 1.995 kg 37 Kuhn Alan Antonio Tres Arroyos Corvina Blanca 1.991 kg 38 Pereyra Julio Cesar Tres Arroyos Corvina Blanca 1.985 kg 39 Huertas Claudio Fernando Tres Arroyos Corvina Blanca 1.984 kg 40 Peralta Ignacio Orense Corvina Blanca 1.963 kg 41 Vannieuwenhoven Jonatan Tres Arroyos Corvina Blanca 1.961 kg 42 Hernandez Ramiro Nicolas Tandil Corvina Blanca 1.951 kg 43 Merlo Juan Jose Oriente Corvina Blanca 1.927 kg 44 Vannieuwenhoven Jonatan Tres Arroyos Corvina Blanca 1.911 kg 45 Huertas Claudio Fernando Tres Arroyos Corvina Blanca 1.875 kg 46 Belmonte Tiziano Balcarce Corvina Blanca 1.858 kg 47 Garcia Carlos Ariel Tres Arroyos Corvina Blanca 1.851 kg 48 Gimenez Gustavo Mar Del Plata Corvina Blanca 1.830 kg 49 Baca Ricardo Alberto San Cayetano Corvina Blanca 1.817 kg 50 Vaquero Guillermo Tandil Corvina Blanca 1.790 kg

Clasificación a la “Variada”:

1 Juan Pablo Arballo Tres Arroyos Chucho 17.550 kg – GANÓ UN TOYOTA YARIS HATCHBACK XS 2 Mozzoni Diego Federico Bahia Blanca Chucho 7.610 kg 3 Baumgaertner Emilio Coronel Suarez Chucho 5.595 kg 4 Bardetis Luciano Oscar Bahia Blanca Chucho 5.310 kg 5 Sommer Juan Carlos Huanguelén Lenguado 4.770 kg 6 Bayugar Celina Tres Arroyos Chucho 3.910 kg 7 Merkel Marcos Abel Coronel Suárez Lenguado 3.310 kg 8 Zappacosta Marco Homero Bahia Blanca Chucho 3.040 kg

Por otras parte, la clasificación tiene:

Mejor Tresarroyense:

Gago Leandro Gabriel – Corvina Negra – 2.853kg – GANÓ un TV BGH 32″ UHD Google TV, una caña Waterdog White Window Surf 3902 de dos tramos 3,90 m, Sombrilla Colony 2 mts y trofeo Sierra Acumuladores

Mejor Dama clasificada:

Haag Gabriela Anahí – Corvina Blanca – 2.406kg – GANÓ un teléfono Nubia Focus 4g 6,6″ 256+4GB, una caña Waterdog White Window Surf 3902 de dos tramos 3,90 m, un Smart Watch X-Time XT S10 de Joyería El Rubí y trofeo Joyería El Rubí

Mejor Socio clasificado:

Cepeda Julián – Corvina Negra – 2.078kg – GANÓ un TV BGH 32″ UHD Google TV, una caña Waterdog White Window Surf 3902 de dos tramos 3,90 m, bonificación de la cuota social por un año y trofeo Sierra Acumuladores. (Fuente y foto LU 24). (08-02-26).