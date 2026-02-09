Un repaso random por nuestro archivo / 13 de febrero de 2008: proyectaban la instalación de un parque eólico en el distrito

Así lo informó LA DORREGO textualmente el 13 de febrero de 2008:

Representantes de una empresa alemana interesada en la instalación de un parque eólico en campos de nuestro distrito mantuvieron contactos con productores de la zona para ponerlos en conocimiento del proyecto.

Así lo confirmó el actual Secretario Técnico de la comuna local, ingeniero Fabián Ferrero, quien se entrevistó –en septiembre pasado- con los emisarios de la firma germana. Allí, estos últimos adelantaron la posibilidad de efectuar una millonaria inversión en el partido dorreguense para la radicación de 25 molinos de viento.

“Integrantes de la empresa mantuvieron una serie de reuniones con dueños de establecimientos rurales para interiorizarlos de las distintas alternativas que se manejan para la instalación de este parque”, indicó Ferrero.

“Algunos productores se mostraron interesados en la iniciativa y otros no. Si prospera el proyecto, con los primeros se firmará un contrato y recibirán un alquiler en dólares, ajustado al valor de la energía, por la tercera parte de una hectárea del campo, que es la superficie que ocupará el equipamiento”, agregó el funcionario.

Tras la rúbrica del convenio, se instalarán, por el término de un año, los anemómetros, aparatos utilizados para la medición de la intensidad y dirección del viento.

Ferrero recordó que en su anterior visita a Coronel Dorrego, la empresa firmó una carta de intención con el ex intendente Osvaldo Crego mediante la cual se acordó la colaboración del municipio en el desarrollo del emprendimiento.

También explicó que los 25 molinos que se instalarían en el tramo inicial del proyecto tienen una importante potencia, de unos 2 mil kilowatios por unidad. En este sentido, cabe mencionar que los tres equipos instalados en el acceso a Punta Alta suman 1.800 kw.

“Cada molino cuesta más de 4 millones de dólares y tienen el doble de altura de los que vemos en Punta Alta”, detalló Ferrero, quien agregó que la firma alemana, que tiene 25 parques eólicos funcionando en su país de origen, también se mostró interesada en llevar adelante una propuesta similar en la zona de Tres Arroyos.

“Les interesó esta región porque después de la Patagonia, la Provincia de Buenos Aires reúne las mejores condiciones climáticas para la potencialidad eólica”, subrayó el profesional.

Dijo que al momento de decidir una inversión de estas características, también inciden en la determinación las condiciones económicas y la seguridad jurídica imperantes en el país.

“Estas variables muchas veces dificultan la concreción de proyectos tan ambiciosos. Si la iniciativa hubiera surgido hace tres años, hubiese sido casi imposible cristalizarla por distintas razones, pero ahora no es tan descabellado que prospere”, se esperanzó.

“Los 25 molinos tendrán una potencia superior en 20 o 25 veces a la demanda energética de Dorrego. La idea que tienen es abastecer la red nacional y por eso buscan lugares donde haya una estación transformadora importante, como las existentes en nuestro partido y Tres Arroyos. Como todas las generadoras, venden energía al mercado mayorista y después la distribuyen en función de las necesidades del país”, completó Ferrero.

¿De qué se trata?

Un parque eólico es una agrupación de aerogeneradores que se utilizan generalmente para la producción de energía eléctrica. Se pueden situar en tierra o en el mar (offshore), siendo los primeros los más habituales, aunque los parques offshore han experimentado un crecimiento importante en Europa en los últimos años. El número de aerogeneradores que componen un parque es muy variable, y depende fundamentalmente de la superficie disponible y de las características del viento en el emplazamiento. Antes de montar un parque eólico se estudia el viento en el emplazamiento elegido durante un tiempo que suele ser superior a un año. Para ello se instalan veletas y anemómetros. Con los datos recogidos se traza una rosa de los vientos que indica las direcciones predominantes del viento y su velocidad.

Los parques eólicos proporcionan diferente cantidad de energía dependiendo de las diferencias sobre diseño, situación de las turbinas, y por el hecho de que los antiguos diseños de turbinas eran menos eficientes y capaces de adaptarse a los cambios de dirección y velocidad del viento. (09-02-26).