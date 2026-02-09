“Es necesario que el peronismo esté unido”

Nota de Hernán Sánchez en La Tecla

-Es la segunda etapa en la presidencia de la Cámara de Diputados ¿qué diferencia tiene con la anterior?

-Esta me la esperaba, de alguna manera; la primera me sorprendió mucho. La confianza depositada en mí en la primera gestión no era esperada. En esta estaba el comentario de la posibilidad de que volviéramos a seguir un año y un año con Alexis (Guerrera), y estaba un poco más preparado. Obviamente que siempre es un gusto y un halago muy grande que dirigentes tan importantes confíen en uno para llevar adelante una función como la de presidir la Cámara de Diputados, y sigue siendo un desafío muy importante.

-¿A quién se lo agradece?

-El agradecimiento es a todos los que confiaron en mí nuevamente, al equipo de trabajo que tengo, que está integrado por Alexis Guerrera; el turco (Rubén) Eslaiman; Gervasio Bozzano; Miguel De Lisi; el presidente del bloque, que es Facundo Tignanelli; un tipo imprescindible como es Juan Pablo de Jesús. Es gente que ha sido muy generosa conmigo, con muchos años de trayectoria. Y también el agradecimiento a los presidentes de los demás bloques, que entienden que esta es una Cámara que va a tratar de buscar los consensos necesarios de la mejor manera, dentro del marco del respeto que la política me ha enseñado a mí de cómo tiene que ser.

-Cuando asumió la presidencia por primera vez, en una entrevista con La Tecla dijo que el peronismo debía volver enamorar a la gente y debían trabajar para ser confiables. ¿Cómo están las cosas hoy respecto a eso?

-No estamos en un buen momento. A mí me parece que hay una necesidad de empezar a confluir un poco más, de estar todos juntos dentro del peronismo. El tema de que por un lado esté el Frente Renovador, por otro el Movimiento al Futuro, por otro La Cámpora, por otro los intendentes, por otro los movimientos sociales, desperdiga al peronismo; y a mí me gustaría que estuviera nucleado todo dentro de lo que es el PJ y que hubiera un presidente del PJ con fuerza, como lo es Cristina en el PJ Nacional. Soy un convencido de que Cristina es la líder de este movimiento, por mandato propio y por lo que se ve de la gente, del adherente al peronismo. Y que Cristina esté injustamente presa, indudablemente es un problema para todos. El peronismo necesita volver a tener un liderazgo claro y fuerte, de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, y a partir de ahí construir un proyecto político que ordene y contenga al conjunto. El Gobernador, sin duda, es clave en esto: tiene la enorme responsabilidad institucional de ser la figura más importante que tiene el peronismo, y debe terminar de demostrar que puede ser quien nos aglutine detrás de un proyecto.

-¿Y para eso qué debería hacer?

-Debemos tener un poco más de diálogo, tratar de unirnos y de juntarnos mucho más. Las necesidades y las prioridades, que son fundamentalmente económicas, hacen a veces que la política quede un poco de lado, producto de que el Gobernador esté tratando de solucionar los problemas que tienen los bonaerenses y no puede abocarse fuertemente a la construcción de un proyecto político, particularmente dentro del PJ. El hecho de que Cristina no esté en la calle, el hecho de que Máximo haya tenido algunas tensiones con el Gobernador y que los intendentes estén por otro lado, que el Frente Renovador esté por otro lado, hace que estemos desperdigando esfuerzos y lo que necesitamos es estar unidos. Por eso creo que esta elección del PJ puede ser muy importante. Es necesario que el peronismo esté unido, que es lo que nos piden los afiliados, de que luchemos contra el gobierno de Milei, de que volvamos a representar al peronismo y a sus bases. Esa es la lectura que debemos hacer.

-¿Es mejor forzar una unidad o determinar de una vez liderazgos a través de elecciones?

-Es necesario que estemos unidos, porque el enemigo es otro, no somos nosotros mismos. Este no es un año político, llevar al afiliado a una elección más en marzo no me parece conveniente. El año próximo, que es electoral, si no se logran zanjar diferencias y hay proyectos diferentes, no descarto una primaria por una pelea en la conducción, y es totalmente sano y necesario. El que gana gobierna y el que pierde acompaña, y el peronismo no le tiene que tener miedo a la posibilidad de una elección interna para dilucidar eso.

-¿Quién debe conducir el peronismo de la Provincia desde marzo?

-La conducción del PJ ya no es solamente de la Provincia. El liderazgo no se compra, líder se nace, y creo que la líder que tiene hoy el peronismo es indudablemente Cristina. A partir de su liderazgo tienen que salir quienes pueden ser candidatos, tanto a presidente como a gobernador. En eso también va a cumplir un rol fundamental Kicillof. El diálogo entre la presidenta del PJ Nacional y el Gobernador de la Provincia es necesario y hay que tratar de abonarlo permanentemente. Esa relación no tiene que romperse…

-Bueno, muy bien no está.

-Esa relación no tiene que romperse y por el bien de todos los peronistas tiene que existir. Son el gobernador de la provincia más importante y la líder de nuestro movimiento y presidenta del PJ Nacional, es un diálogo que siempre hay que construir, que tiene que estar en beneficio de todos. Y nosotros debemos tratar de abonar esa teoría y no la fragmentación o la pelea. Después, la enorme responsabilidad estará en ellos, que son los que conducen.

-¿Y el rol del partido?

-El partido tiene que tener una orgánica que dé la posibilidad de escuchar absolutamente a todos los afiliados y adherentes y no el apoyo a una candidatura explícita de una determinada persona. Creo que hoy es mucho más abarcativa la necesidad política que hay que lo que puede ser una candidatura. Si lo que pensamos es el apoyo únicamente a una candidatura nos estamos equivocando.

NO ES UN AÑO POLITICO

“Tenemos que aprovechar para dejar de lado las mezquindades”

-Es una Cámara con una atomización importante y un bloque libertario más grande. ¿Es más complejo ahora que hace dos años?

-No, creo que no, porque el bloque nuestro es muy fuerte. Somos 39 y estamos a 7 votos de la mayoría. Ya pasó el Presupuesto y el Endeudamiento y los temas a tratar que se vislumbran se pueden resolver con mayoría simple. Se pueden conseguir aliados para tener el acompañamiento de algunos bloques, así que no veo la necesidad del voto libertario sí o sí; pero acá tratamos de tener una muy buena relación con todos. En mí, particularmente, hay un tipo de consenso, de mucho diálogo. Tengo mucho diálogo con los presidentes de los bloques opositores; entiendo que siempre hay que tratar de buscar el consenso. Estamos acá para sancionar leyes que mejoren la calidad de vida de los bonaerenses, todos lo entendemos de esa manera. Siempre que uno quiere llevar agua únicamente para su molino es muy difícil consensuar, y todos debemos ser parte de un proyecto político integral y después, obviamente, defender cada uno sus posiciones. Va a ser un año de trabajo importante. Tenemos que aprovechar que no es un año político para dejar de lado las mezquindades y tratar de solucionar los problemas grandes que tiene la Provincia.

LA SUCESION

“La gente busca que le solucionemos el problema para llegar a fin de mes”

-Se empieza a correr la carrera por la sucesión presidencial y del gobernador. ¿Cómo la ve?

-Nosotros tenemos que estar en la agenda de la gente. Hoy no está en la agenda de la gente si el candidato a gobernador va a ser Otermín, Alak o Katopodis. Y tampoco está en el radar el tema de que si le va a mal a Milei va a volver el peronismo. La gente está enojada con la política en general, producto de que nosotros no le hemos solucionado los problemas, que son cada vez más acuciantes. Un empleado municipal cobra 600 o 700 mil pesos, y con eso no se puede pagar ni un alquiler. La gente lo que busca de nosotros es que le solucionemos el problema para llegar a fin de mes. Esa es la realidad. A partir de que podamos solucionar los problemas de la gente, después podemos pensar que va a volver a confiar en nosotros. La gente está enojada con nosotros, está enojada con la política, y te exige “vos me tenés que solucionar el problema”. Hay un enojo que está de manifiesto a partir del voto. Que nos gane un outsider como Milei es porque la gente está enojada con la política, porque hemos fracasado. Tenemos que hacer una autocrítica de todos los errores cometidos y, a partir de ahí, hacer un programa de gobierno que vuelva a ser creíble.

Pero siguen discutiendo cuestiones internas.

-Es el cambio que debemos hacer, dejarnos de discusiones internas de una vez por todas. Entender cuál es el rol de cada uno. Tener en claro quién conduce y, a partir de ahí, empezar a hablar de un programa que realmente solucione los problemas de la gente y no los problemas de candidaturas nuestras. El error lo tenemos ahí, en no entender o no saber interpretar qué es lo que la gente está queriendo.

-Ahora, esas candidaturas van a tener que aparecer.

-Aparecen solas. La mejor forma de posicionarse como candidato es gobernando cada vez mejor, teniendo la enorme responsabilidad de conducir la provincia más importante del país. Si vos hacés una buena gestión, automáticamente la gente la valora y te potencia como candidato. Kicillof está siendo un gobernador empático, que camina los 135 municipios, que está dando una pelea muy grande contra una Nación que nos ha elegido como enemigos a los bonaerenses. Eso automáticamente lo potencia como un buen candidato. Al ser un buen gobernador, no necesariamente necesita empezar a plantear una posibilidad de quién va a ser este año, donde no se definen candidaturas.

REFORMA POLITICA

“Reelección de intendentes y Boleta Única van a estar en el tapete“

-Un tema en boga es la reelección de los intendentes. ¿Hay margen para tratarlo?

-Primero dejo sentada mi postura, que la dejé sentada en la época en que fui senador y se votó esto, cuando dejé bien clara mi posición en contra del proyecto. Creo que no hay que proscribir a quien puede tener ganas de ir por un cargo, porque no es que la elección se hace por decreto, se hace por el voto popular. Hay muchos que quieren ser intendentes y no tiene por qué una ley proscribirlos. Dicho esto, también creo que 8 años es mucho. Después uno se empieza a desgastar, la gente se empieza a cansar de uno, y ahí es donde es necesario tener un buen proyecto político y una buena sucesión, que no dependa de los ismos. Si la prioridad es el ismo y para que el proyecto siga tiene que venir tu hija, tu señora o tu hermano, es más un proyecto personal que un proyecto político colectivo. Uno tiene que saber armar grupos, tener gente inteligente alrededor que lo acompañe, que represente el estilo con mucha convicción de lo que se quiere hacer, y que el apellido no tenga tanta importancia. Esta es mi posición, ahora si hay un año para tratarlo tiene que ser este, y va a ser un tema de mucho debate y de muy difícil solución.

-Hay un proyecto votado en el Senado que le da la posibilidad de reelección indefinida a los legisladores…

-Un tema puede ser ese. Hay una idea también de que se deje ese de los legisladores y el de los intendentes pase a la Ley Orgánica de las Municipalidades, y que los Concejos Deliberantes definan en cada uno de los 135 municipios qué es lo que puede pasar con su intendente. Son temas que indudablemente se van a debatir. Esta Cámara va a tener ese trabajo. Reelección de intendentes y Boleta Única van a ser dos temas que van a estar en el tapete durante el año.

“LAS PASO SON NECESARIAS”

“Es muy difícil que se vaya a sacar el desdoblamiento”

-La Libertad de Avanza ya ha manifestado que va a ir por la Boleta Única. ¿Qué opina?

-No estoy de acuerdo con la Boleta Única. Me parece que es una mentira el tema de que se achican gastos, y tiene más que ver con una necesidad electoral de entender que si te ganan en Nación te van a ganar toda la tira conjunta y nosotros de pensar que el desdoblamiento es la solución Yo creo que a los buenos gobiernos no los sacan ni la Boleta Única ni el desdoblamiento. Si sos eficiente a la hora de gobernar la gente te va a acompañar siempre. Pero en este caso, yo particularmente con el tema de la Boleta Única no estoy para nada de acuerdo.

-También van a plantear la eliminación de las PASO.

-Y tampoco estoy de acuerdo. Quedó demostrado que las PASO son necesarias.

-¿El desdoblamiento vino para quedarse?

-Yo creo que sí. Los intendentes se beneficiaron mucho con el desdoblamiento, me parece, y creo que es muy difícil que se vaya a sacar.

-¿Al peronismo lo benefició?

-Depende con el prisma que lo mires. Algunos piensan que al haber ganado como se ganó se demostró que realmente el desdoblamiento era importante. Otros piensan que si no hubiéramos desdoblado, quizá no por el mismo margen o por el mismo porcentaje, pero hubiéramos ganado la tira completa. Y aducen que los avivamos en septiembre y a partir de eso empezaron a trabajar de otra manera. Milei cambió el discurso, apareció Trump en la Argentina, empezamos con que nosotros éramos Venezuela y ellos aliados de Estados Unidos, y que si ganaba el peronismo el dólar se iba a 3.000 y la economía volaba por los aires. La gente tuvo miedo y votó en contra. El desdoblamiento se hizo, fue exitoso y me parece que hay que medir eso.

LAS LEYES QUE VENDRAN

“Estamos a la espera de que nos convoque el Gobierno”

-¿Cuáles son los objetivos para este año?

-Fundamentalmente respaldar todo lo que el Gobierno provincial necesite como ley. Cuando siempre parecía que Diputados era el que discutía con el Ejecutivo, acá todas las leyes que ingresaron fueron votadas. No terminaron siendo leyes a veces porque quedaron en el Senado. Esta fue y trata de ser una Cámara afín a las necesidades del Gobierno, entendiendo que lo que está haciendo es tratar de mejorar la calidad de vida de los bonaerenses. Después, obviamente, hay proyectos de los diputados con temas importantes que tienen que pasar por las comisiones. Pero creo que lo principal es tratar de acompañar al Gobierno provincial; estamos muy consustanciados con eso.

-Hay leyes del Ejecutivo que perdieron estado parlamentario como Ambulancias y laboratorio de medicamentos. ¿Se las van a mandar de nuevo?

-Para Kreplak, el ministro de Salud, que es con el que tuvimos diálogo y presentó el proyecto, eran leyes fundamentales. Que la Provincia pueda fabricar medicamentos es bajar costos y eso es muy importante. Y el tema de ambulancias, brindan un servicio que también cuesta muchísimo y se podían bajar costos y mejorar la infraestructura. Logramos darles media sanción acá, y si los volvieran a presentar creo que hay grandes chances de que puedan volver a ser votados. Pero no tenemos información al respecto. Tuvimos una reunión con el Gobernador y quedamos en que íbamos a tener un diálogo con Carlos Bianco antes del inicio de las sesiones ordinarias, como para ver cuáles eran las prioridades y necesidades del Gobierno. Estamos a la espera de que se nos convoque. La idea era que nos juntáramos, Alexis, Facundo Tignanelli y yo con el ministro de Gobierno.

-Kicillof vetó parcialmente el presupuesto de la Cámara por unos cambios que hicieron en la forma de recibir las partidas. ¿Eso cómo queda?

-Eran algunos artículos que no tenían que ver exclusivamente con el presupuesto, sino con la transferencia de fondos y que modificaban un poco nuestra ley de contabilidad. No son artículos que tengan una gran importancia en cuanto al presupuesto en sí.

-Pero en 2025 hubo algunos problemas con las transferencias.

-Es lo que se buscaba corregir. Hubo demoras en algunas partidas, producto también de que la Provincia tuvo un año económico muy difícil. El ministro de Economía tenía muchísimas dificultades económicas, por ahí se demoraba en la transferencia y eso hizo que Alexis tuviera que tener un diálogo permanente con el ministerio de Economía. Por eso, con esos artículos, entendíamos que podíamos facilitar mucho y que sea una transferencia directa; ellos no lo vieron de esa manera, prefirieron que sigamos teniendo este diálogo para transferir fondos y bueno, es lo que vamos a intentar.

(*) La entrevista fue realizada antes de que se confirmara que Axel Kicillof presidirá el PJ bonaerense. ((09-02-26).