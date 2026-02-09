Alta participación y precios firmes en el primer remate anual de Civardi y Blanco

El consignatario de hacienda local Daniel Civardi expresó su agradecimiento a productores y compradores por acompañar una vez más el remate, tanto en momentos difíciles como favorables. Destacó el orgullo que representa para la plaza local haber concretado un nuevo remate con valores destacados, en un contexto de mercados firmes que también se vienen observando en otros puntos de la región y en remates televisados.

Al hacer un balance del primer remate de este año, en diálogo con el periodista agropecuario Rubén Elías Berman, para Aires de Campo, Civardi señaló que en esta jornada se lograron precios importantes, con terneros vendidos hasta cerca de 9 mil y algunas vaquillonas gordas alcanzando valores de entre 4.800 y 4.900. Subrayó la satisfacción de que estos resultados se den en Dorrego, sin necesidad de trasladarse a otras plazas como Bahía Blanca o Buenos Aires.

Remarcó además la creciente confianza de los productores, reflejada en la cantidad de remitentes: tras un remate de diciembre con 105 a 110 remitentes, en esta oportunidad hubo 95. En ese sentido, consideró que el año comenzó con un fuerte impulso, a diferencia de lo que históricamente ocurre en enero, mes que solía ser más lento en materia comercial.

También hizo referencia a la situación climática, reconociendo que la sequía preocupa, aunque aclaró que no se trata de un escenario extremo y que una mejora en las lluvias podría cambiar el panorama. En ese contexto, destacó que los valores actuales permiten que muchos productores vendan terneros en torno al millón y medio de pesos, equiparando prácticamente lo que se obtiene por un animal gordo, lo que atenúa el impacto de la falta de agua.

Finalmente, valoró el volumen alcanzado en este primer remate del año 2026, organizado junto a Daniel Blanco en el predio de la Sociedad Rural de Coronel Dorrego, donde se encerraron cerca de 1.490 cabezas. Resaltó la satisfacción que genera escuchar, corral tras corral, la sorpresa de los productores por los precios obtenidos, y consideró un logro haber iniciado el año con un remate de esta magnitud.

Estos fueron los valores:

