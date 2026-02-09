Fútbol de Liga: prevalece la idea de jugar un torneo a dos ruedas, todos contra todos

Se llevó a cabo este viernes 6 de febrero la asamblea de presidentes de la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego, con el formato del torneo 2026 como eje central del encuentro.

Durante la reunión se pusieron a consideración seis propuestas de campeonato, presentadas por los clubes Progreso, San Martín, Atlético Hermoso, Suteryh, Alumni y Divisorio. Tras la correspondiente votación, el formato impulsado por Monte fue el más apoyado, con un total de 10 votos, mientras que la iniciativa del club Progreso recibió 5. El voto restante correspondía a S.U.P.A., entidad que no estuvo presente en la asamblea.

La propuesta aprobada contempla un torneo a dos ruedas, todos contra todos, con clasificación de 12 equipos a la liguilla. Sin embargo, el esquema podría experimentar modificaciones, entre ellas la posibilidad de disputarse en formato Apertura y Clausura o la inclusión de los 16 equipos en la fase de liguilla.

Desde la Liga se informó que en las próximas reuniones se continuará trabajando en la conformación definitiva del certamen.

La próxima reunión liguista quedó programada para el martes, a las 19:30 horas, con tratamiento de temas vinculados al fútbol menor, para luego dar paso a cuestiones relacionadas con el fútbol mayor. (09-02-26).