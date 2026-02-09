La Región

Se realizó la caminata Secretos del estuario

El viernes pasado se realizó en Marisol la caminata de interpretación ambiental “Secretos del estuario”, una experiencia pensada para descubrir y valorar la flora y fauna autóctona del lugar.

Participaron más de 15 personas.

La actividad estuvo guiada por la bióloga dorreguense Alejandra Yezzi, quien acompañó a los participantes a lo largo de senderos de dunas, y dio explicaciones sobre las especies presentes y haciendo especial hincapié en la importancia ecológica del estuario y la preservación de este patrimonio natural.

“Turistas que se encuentran vacacionando en la localidad balnearia se sumaron a la propuesta, destacando el valor de este tipo de iniciativas que permiten conocer el entorno desde una mirada distinta, promoviendo el respeto por el ambiente y el disfrute responsable de los espacios naturales”, destacó el Ejecutivo en un comunicado.

La caminata fue organizada por la Dirección de Producción y Turismo. (09-01-26).

