Un repaso random por nuestro archivo / 31-05-09: repercusiones en Dorrego por el fallecimiento de Raúl Alfonsín

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 31 de mayo de 2009:

El intendente dorreguense Fabián Zorzano expresó ayer su profundo pesar por el fallecimiento del ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín.

“El innegable legado de democracia, institucionalidad, libertad y participación plena que nos ha dejado son un patrimonio de todos los argentinos”, reflexionó el jefe comunal.

“Ya nos pertenecen todos los argentinos sus luchas para fortalecer el sistema democrático que hoy nos permite elegir a nuestros representantes sin interrupciones dictatoriales”, añadió.

Luego, Zorzano definió a Alfonsín como un “gran estadista que brilló en los foros internacionales” y un “político que peleó duramente para que los usurpadores del poder público purgaran sus delitos de lesa humanidad con cárcel”.

“El hombre que devolvió la dignidad a un pueblo sometido por la intolerancia se ha marchado y nos deja un gran vacío. Somos los políticos y dirigentes de la actualidad quienes no debemos dejar de mirar en sus acciones como si fuesen un faro; serán eternamente inspiradoras sus palabras, serán eternamente espejo sus acciones, será, por siempre, un gran hombre para el país,” concluyó.

Por su parte, el Concejo Deliberante local, que resaltó la labor de Alfonsín por la defensa de la democracia y los derechos humanos, postergó para el lunes próximo (6 de abril), a las 19, la inauguración del período de sesiones ordinarias.

En tanto, el presidente del bloque de concejales de la UCR, Fernando Dimatz, no ocultó su dolor por el fallecimiento del ex presidente y consideró que las jornadas venideras serán de congoja para la ciudadanía.

“Fue el presidente de la democracia, el primer militante y uno de los pocos estadistas del país, que luchó siempre por el partido radical frente a cualquier circunstancia”, reflexionó Dimatz.

Finalmente, el titular del Partido Justicialista dorreguense, Oscar Larrosa, resaltó “los aportes (de Alfonsín) a la defensa de la democracia”.

“Hay que destacar, como una de sus principales cualidades, su austera conducta personal”, indicó. (25-02-26).