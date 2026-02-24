El lunes 2 abrirán las inscripciones para ocho viviendas que se harán en lote municipal

La Municipalidad confirmó que será abierto el período de inscripción para el programa de viviendas FOMUVI (Fondo Municipal de Viviendas), que prevé la construcción de ocho viviendas en lote municipal.

La convocatoria está destinada tanto a nuevos aspirantes como a aquellas personas que se hayan inscripto en ediciones anteriores y deban actualizar su información.

La inscripción se realizará del 2 al 13 de marzo, en el hall del palacio municipal, de 15 a 17.

Para acceder al programa, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, no poseer bienes inmuebles, ya que la vivienda adjudicada deberá constituir la única propiedad del grupo familiar. Además, deberán contar con ingresos comprobables mediante recibo de sueldo, monotributo o declaración jurada emitida por el Juzgado de Paz.

También será necesario acreditar una residencia mínima de cinco años en el distrito de Coronel Dorrego e integrar un grupo familiar de entre dos y cuatro personas, condición que deberá certificarse mediante constancia de convivencia emitida por el Juzgado de Paz. En caso de que algún integrante posea discapacidad, se deberá presentar el correspondiente Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Desde el Municipio indicaron que quienes hayan participado en convocatorias anteriores no deberán presentar nuevamente toda la documentación, aunque sí estarán obligados a actualizar los comprobantes de ingresos.

La atención se brindará durante todo el período establecido en el Hall del palacio municipal. Se recomienda a los interesados concurrir con la documentación completa y prever tiempo suficiente para agilizar el trámite. (24-02-26).