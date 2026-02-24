La ciudad

Movimiento de auxiliares: se cubrirán cargos en tres establecimientos

El Consejo Escolar de Coronel Dorrego informó que realizará un Acto Público bajo modalidad virtual para la cobertura y movimiento de cargos de auxiliares titulares y temporarios.

La convocatoria se llevará a cabo el jueves 26 de febrero, de 9:30 a 10:30 horas, a través de la plataforma Google Meet.

Según se detalló, durante el acto se ofrecerán cargos de portero en los siguientes establecimientos educativos del distrito: CENS 451, EP N° 32 Y CPT N° 35.

Desde el organismo indicaron que, a partir de los movimientos que se concreten en esta instancia, se convocará a un nuevo Acto Público destinado a aspirantes del listado 2026. El mismo se realizará el viernes 27, con horarios y cargos a confirmar, información que será publicada el jueves 26.

Los interesados deberán conectarse a la videollamada mediante el enlace oficial difundido por el Consejo Escolar ( https://meet.google.com/uvf-rnnu-xyw o marca el: ‪(US) +1 314-730-0482‬ PIN: ‪436 596 145‬#). (24-02-26).

