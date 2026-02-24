Tejo: Dorrego hizo podio en Monte Hermoso

Se realizó este sábado en Monte Hermoso un torneo de tejo que reunió a 38 parejas de toda la región.

En la categoría damas Libres, el primer puesto fue para la dupla integrada por la dorreguense Silvia González junto a Marisa Chaparro, de Viedma. El segundo lugar quedó en manos de Paola Lizarrondo y Débora Lizarrondo, de Monte Hermoso. Completaron el podio la dorreguense Ivonne Laurlund y la montehermoseña Paola Castro.

En caballeros Libres, la pareja bahiense de Juan Chiessa y Matías Ciccola se quedó con el primer puesto. El segundo fue para Raúl Posadas y Fabián Conte, también bahienses. En tercera posición finalizaron Marcelo Miranda, de Bahía Blanca, y Santiago Zabala, de Coronel Dorrego. (24-02-26).