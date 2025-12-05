Policiales

Allanamiento en nuestra ciudad: tres aprehendidos y un herido

La Dorrego
Dando cumplimiento a una orden de allanamiento y secuestro emanada por el Juzgado de Garantías N° 4, la policía local intervino este viernes a la tarde en un inmueble ubicado en calle El Gaucho 1.600. Durante el procedimiento se procedió a la aprehensión de los hermanos Ariel Ibarra y Rubén Ibarra, ambos acusados de atentado y resistencia a la autoridad y desobediencia.

Cabe destacar que Rubén Ibarra intentó lesionar con un cuchillo a uno de los uniformados, quien, en defensa propia, efectuó un disparo que impactó en uno de sus pies, logrando así su reducción en el lugar.

Posteriormente, en el mismo escenario, Bruno Ibarra, otro hermano, fue aprehendido por daños ocasionados a una vivienda cercana al allanamiento.

Como resultado de la diligencia judicial, se secuestraron en la finca elementos probatorios que implican a los hermanos Ibarra en otros hechos denunciados días atrás.

Intervienen la Fiscalía N° 15 de Bahía Blanca y la UFI N° 9 de Coronel Dorrego. (05-12-25).

La Dorrego Send an email
