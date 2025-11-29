Pesca embarcada en Monte Hermoso en la antesala de la temporada: abundancia de especies y alta demanda turística

La pesca embarcada en Monte Hermoso atraviesa un momento muy favorable y el reciente fin de semana extra largo confirmó las expectativas del sector, en las semanas previas al inicio de la temporada estival 2025 – 2026. La actividad registró una demanda sostenida y una gran variedad de especies.

«Para el viernes las salidas estaban completas, aunque el clima impidió embarcar. En cambio, tanto el sábado como el domingo salimos con cupo lleno», destacó Daniel Raverta, de Pesca Embarcada La Fortaleza. “El sábado la pesca fue más regular, pero el domingo tuvimos una pesca muy buena”, señaló «Charly». Entre quienes participaron de las salidas hubo vecinos y visitantes provenientes de Buenos Aires, Córdoba y otras provincias, lo que evidencia el atractivo que la excursión genera en esta época del año.

En cuanto a las capturas, la variedad sorprendió: cazón, pescadilla, palometas, las primeras corvinas de la temporada, gatuzos, pez violín y bagre de mar, entre otras especies. El propio operador subrayó que noviembre viene mostrando un nivel parejo y muy positivo en cada jornada, siempre condicionado por el estado del tiempo.

Desde La Fortaleza señalaron que continúan recibiendo consultas y, según anticipan, las próximas semanas se presentan igual de auspiciosas para quienes buscan disfrutar de la pesca embarcada en el distrito. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (29-11-25).