Monte va por el bicampeonato y SUPA quiere alargar la definición

Este domingo se jugará la segunda final de la liguilla campeonato del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

Desde las 16, en el estadio 15 de Agosto de Monte Hermoso, Atlético recibirá SUPA.

Como Monte venció 2-0 en el partido de ida, el albirrojo del balneario será bicampeón incluso perdiendo por un gol de diferencia.

Si vence SUPA por dos goles de ventaja, la liguilla se definirá por penales; si el portuario de Bahía gana por una diferencia de tres goles o más, el certamen se definirá con la realización de dos cotejos más entre los mismos protagonistas.

En la categoría sub-25, Ferroviario, que se quedó con el primer chico por 1-0, se medirá con Independiente. En esta categoría espera SUPA, que tiene ventaja deportiva. (29-11-25).

