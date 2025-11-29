Secuestran elementos robados y drogas en dos viviendas de nuestra ciudad

Un productor rural del Cuartel XVII de nuestro distrito radicó una denuncia en la que informó que autores ignorados ingresaron a su establecimiento y sustrajeron diversos elementos. Personal del Comando de Prevención Rural inició tareas investigativas tendientes al esclarecimiento del hecho.

Las pesquisas permitieron establecer que los presuntos autores serían un hombre con antecedentes delictivos y una mujer. Con esa información, el personal policial solicitó a la Ayudantía Fiscal local la orden de allanamiento para dos viviendas de la ciudad cabecera. La solicitud recibió la autorización del Juzgado de Garantías Nº 4.

Efectivos del CPR Coronel Dorrego llevaron a cabo los allanamientos y lograron el secuestro de prendas de vestir y una mochila utilizadas al momento del hecho, una bicicleta empleada como medio de transporte para cometer el ilícito, teléfonos celulares, un gancho de metal y restos de carne embutidos.

En una de las viviendas, ubicada en calle Echeverría y habitada por la mujer investigada, además de los elementos vinculados a la causa, se constató la presencia de plantas de marihuana. La UFIJ Nº 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca tomó intervención. Tanto los elementos secuestrados como la ciudadana involucrada quedaron a disposición de la justicia.

En la otra vivienda, situada en calle Ramos Ojeda y residencia del hombre investigado, el personal policial secuestró elementos relacionados con la causa. También constató la presencia de una importante cantidad de sustancia blanca similar a clorhidrato de cocaína. La UFIJ Nº 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca intervino en el procedimiento. Todo lo secuestrado quedó a disposición del juzgado interviniente. (29-11-25).