Choque entre un auto y una camioneta cerca de Oriente

Hoy sábado a la mañana se registró un accidente de tránsito en el KM 543 de la Ruta Nacional Nº 3.

Según información oficial publicada por los colegas de La Costa Oriente, un automóvil Chevrolet Combo blanco, dominio DVF 711, conducido por Juan Martín Elizalde (40), oriundo de Oriente, colisionó con la parte delantera de una camioneta Toyota Hilux pick-up verde, patente CCP 909, guiada por Héctor Martín Vicente (47), de Tres Arroyos.

Como consecuencia del impacto, el ocupante de la camioneta fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica, sin riesgo de vida.

Los vehículos permanecen sobre la banquina y la ruta se encuentra despejada al tránsito, aunque se recomienda circular con precaución en la zona debido a la presencia de equipos de emergencia trabajando en el lugar.

Intervinieron en el lugar policías de Aparicio y de Oriente, bomberos de Oriente y una ambulancia. (Fuente y foto La Costa Oriente. (29-11-25).