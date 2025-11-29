Monte Hermoso: “La reina” y su hija seguirán detenidas por venta de drogas

Una mujer paraguaya, conocida como “La reina” y con antecedentes por venta de drogas en Monte Hermoso, continuará detenida al menos hasta el segundo juicio en su contra por el mismo delito.

Se trata de Reinalda Villalba, de 59 años, quien fuera apresada en septiembre, luego de una investigación judicial que reunió pruebas para acreditar que mantenía la actividad delictiva en cuanto a la comercialización al menudeo de cocaína y marihuana.

Su situación procesal se agravó en las últimas horas porque la Cámara Penal de Bahía Blanca le confirmó la prisión preventiva que el mes pasado había dictado el juez de Garantías N° 2, Guillermo Mércuri.

Esa decisión, bajo los mismos argumentos, incluyó a su hija, Daiana Micaela Villalba, quien también está entre rejas.

Las Villalba están acusadas de vender drogas desde domicilios de los barrios Villa Esperanza y Abraham, de Monte Hermoso.

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía provincial, a partir de tareas de vigilancia y filmación, entre otras pruebas, siempre bajo órdenes del fiscal Mauricio Del Cero, lograron vincular a ambas con el delito.

Al allanar su vivienda el 18 de septiembre, esa dependencia policial, con la colaboración de la Policía de Establecimiento Navales y la Comunal de Monte, secuestró 53,4 gramos de cocaína en 11 fracciones y 3,8 gramos de marihuana en dos envoltorios.

También se incautaron 8 teléfonos celulares (cuyo contenido permitió profundizar la investigación), una balanza de precisión, 193.000 pesos y 7.000 guaraníes y recortes de nylon.

Villalba madre, en 2019, ya había sido condenada a 5 años de prisión por comercialización de narcóticos, pena que quedó hace 5 años, con lo cual ahora, en caso de ser sentenciada nuevamente, puede ser declarada reincidente.

Peligro procesal

La asesora legal de “La reina” y su hija, la auxiliar letrada María de los Ángeles Moreno, de la Unidad de Defensa Penal N° 5, apeló ante la Cámara la prisión preventiva de ambas.

Consideró que la decisión del juez Mércuri agraviaba los intereses de sus defendidas porque, según su criterio, no hizo una verdadera valoración de los peligros procesales.

Afirmó la abogada Moreno que ya se realizaron las tareas de vigilancia, el allanamiento y la recolección de pruebas, con lo cual no queda casi nada pendiente y “el peligro procesal está neutralizado”.

Sin embargo, la Sala I de la Cámara (votos de los jueces Christian Yesari y Gustavo Barbieri) rechazó los argumentos y confirmó la preventiva de ambas.

“La defensora no discute la materialidad delictiva ni la autoría de la coencausada, por lo que devienen firme a esta instancia. El juez expresó correctamente las razones por las que correspondía el dictado de la medida cautelar, dando asimismo por acreditados los peligros procesales que ameritaban la continuación de la privación de libertad”, sostuvo Yesari, con la adhesión de Barbieri.

En este último sentido, remarcó que la pena en expectativa es parámetro suficiente para mantenerlas privadas de la libertad.

Y no dejó de señalar que, según el Registro Nacional de Reincidencia, Reinalda Villalba ya fue condenada por delito similar y podría ser declarada reincidente.

“Las circunstancias apuntadas resultan suficientes para estimar la existencia del peligro procesal de fuga”, dijo Yesari.

Respecto de que ambas cuentan con domicilio fijo, según argumentó la defensa, los camaristas explicaron que “resulta una condición que podría catalogarse de ‘normalidad’, pero en modo alguno permiten aventar los riesgos procesales”.

Por todo lo expuesto, la Cámara confirmó la preventiva de madre e hija y así llegarán al juicio.

Prevé sanción alta

Madre e hija están acusadas de ser coautoras penalmente responsables del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas a potenciales consumidores (artículos 5, inciso C, y 34, inciso 1 de la Ley 23.737.

Esa figura penal prevé una pena mínima de 4 años de prisión y una máxima de 15. Se trata de una sanción de cumplimiento efectivo, aún en su piso.

En el caso de Reinalda, la eventual sanción podría ser más grave ya que se la puede declarar reincidente, teniendo en cuenta que una condena anterior, a 5 años de prisión por comercializar drogas, adquirió firmeza el 22 de octubre de 2020. Daiana, a diferencia de su madre, no cuenta con antecedentes. (Fuente y foto La Nueva.). (29-11-25).