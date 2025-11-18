Un hombre murió al volcar con su camioneta en el acceso a Pehuen Co

Un trágico incidente ocurrió este lunes por la mañana en el acceso a Pehuen Co, donde un hombre de 72 años perdió la vida al volcar la camioneta en la que viajaba. El hecho se registró en el kilómetro 2 de la ruta provincial 113, cuando personal policial fue alertado y se dirigió al lugar.

Según informaron fuentes oficiales, la víctima fatal fue identificada como Raúl Nahuelan oriundo de Trelew, Chubut. Conducía una Ford Ranger dominio ERA 274 en sentido Punta Alta–Pehuen Co cuando, por causas que aún se desconocen, perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la banquina. Falleció en el lugar.

En el vehículo también viajaba Carlos Roberto Alarcón, de 59 años y con domicilio en Puerto Madryn, quien sufrió una lesión leve en uno de sus hombros. Fue trasladado al hospital local para su atención.

La ruta permaneció habilitada durante las tareas realizadas por los efectivos. En el caso interviene la Policía Comunal de Coronel Rosales, con la participación de la ayudantía fiscal de ese distrito. (La Brújula 24). (18-11-25).