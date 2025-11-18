Policiales

Un hombre murió al volcar con su camioneta en el acceso a Pehuen Co

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Un trágico incidente ocurrió este lunes por la mañana en el acceso a Pehuen Co, donde un hombre de 72 años perdió la vida al volcar la camioneta en la que viajaba. El hecho se registró en el kilómetro 2 de la ruta provincial 113, cuando personal policial fue alertado y se dirigió al lugar.

Según informaron fuentes oficiales, la víctima fatal fue identificada como Raúl Nahuelan oriundo de Trelew, Chubut. Conducía una Ford Ranger dominio ERA 274 en sentido Punta Alta–Pehuen Co cuando, por causas que aún se desconocen, perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la banquina. Falleció en el lugar.

En el vehículo también viajaba Carlos Roberto Alarcón, de 59 años y con domicilio en Puerto Madryn, quien sufrió una lesión leve en uno de sus hombros. Fue trasladado al hospital local para su atención.

La ruta permaneció habilitada durante las tareas realizadas por los efectivos. En el caso interviene la Policía Comunal de Coronel Rosales, con la participación de la ayudantía fiscal de ese distrito. (La Brújula 24). (18-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Volcó un auto en la Ruta 72

Allanamientos en nuestra ciudad por un caso de abigeato

Vandalizaron un food truck recientemente inaugurado en Puente Viejo

Secuestraron en Bahía una lancha sustraída en Monte Hermoso

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior