La Región

Solicita autorización para instalar una escuela de surf en Marisol

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Adrián Marcelo Sangiovanni solicitó al Concejo Deliberante autorización para habilitar la Escuela de Surf Mar y Sol Surf School en el frente costero del Balneario Marisol durante la próxima temporada estival.

La iniciativa busca incentivar la práctica del surf y otras actividades al aire libre, además de promover la educación ambiental entre residentes y visitantes.

El proyecto propone clases para todas las edades, talleres de seguridad acuática y acciones de concientización, coordinadas con las áreas municipales correspondientes.

Según lo informado, la escuela cuenta con un instructor certificado y con equipamiento adecuado para garantizar condiciones de seguridad y un desarrollo ordenado de las actividades.

Sangiovanni expresó su compromiso de cumplir con todas las normas municipales vigentes.

El pedido deberá ser analizado por el Departanmento Ejecutivo. (18-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Desde Región Sanitaria 1 advierten sobre el bajo nivel de vacunación infantil

Yaguar cerró sus puertas en Bahía y 60 personas se quedan sin trabajo

Exitosa jornada de fototurismo en el distrito

Monte Hermoso: confirman dos penas por la muerte de un albañil en una obra

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior