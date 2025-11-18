Solicita autorización para instalar una escuela de surf en Marisol

Adrián Marcelo Sangiovanni solicitó al Concejo Deliberante autorización para habilitar la Escuela de Surf Mar y Sol Surf School en el frente costero del Balneario Marisol durante la próxima temporada estival.

La iniciativa busca incentivar la práctica del surf y otras actividades al aire libre, además de promover la educación ambiental entre residentes y visitantes.

El proyecto propone clases para todas las edades, talleres de seguridad acuática y acciones de concientización, coordinadas con las áreas municipales correspondientes.

Según lo informado, la escuela cuenta con un instructor certificado y con equipamiento adecuado para garantizar condiciones de seguridad y un desarrollo ordenado de las actividades.

Sangiovanni expresó su compromiso de cumplir con todas las normas municipales vigentes.

El pedido deberá ser analizado por el Departanmento Ejecutivo. (18-11-25).