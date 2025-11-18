Desde Región Sanitaria 1 advierten sobre el bajo nivel de vacunación infantil

Las coberturas de vacunación han mostrado una caída preocupante en los últimos años. A pesar de que las vacunas de calendario deberían cubrir enfermedades infecciosas de gran relevancia como polio, tétano, sarampión y coqueluche (tos convulsa), los niveles de vacunación están muy por debajo de lo esperado.

Según Jorgelina Scuffi, integrante de la Región Sanitaria 1, esta tendencia negativa se vio agudizada por la pandemia de COVID-19. “Para la pandemia fue un escalón importante, y sigue más lentamente, pero en descenso”, afirmó a medios bahienses. La cobertura esperada para este año era de un 83% de la población vacunada, un porcentaje que parece lejano. “Estamos muy por debajo de lo esperado para esta época del año”, agregó la especialista.

El descenso en las tasas de vacunación no solo genera preocupación a nivel nacional, sino también a nivel provincial y regional. Esta disminución en las coberturas afecta a varias vacunas de calendario, entre ellas las que previenen enfermedades como el sarampión y el coqueluche, que actualmente está generando alertas sanitarias.

“La falta de vacunación también provoca que hayan resurgido algunas enfermedades, y algún colegio ya esté en alerta en ese sentido”, señaló Scuffi.

Una de las principales herramientas que ofrece la vacunación es la protección colectiva. “En COVID lo hablamos un montón, el efecto rebaño, aquellas personas que por algún motivo no están vacunadas, están cubiertas por los que sí están vacunados”, explicó la especialista. Sin embargo, con las coberturas actuales, este efecto de protección colectiva está comenzando a desaparecer. “Con estas coberturas de vacunación, eso ya empieza a dejar de pasar”, remarcó.

Este descenso en las tasas de vacunación también ha llevado a la reaparición de enfermedades que se consideraban bajo control en el país. Scuffi destacó que a principios de este año se registraron casos de sarampión, lo que muestra la vulnerabilidad del sistema ante una cobertura insuficiente. (18-11-25).