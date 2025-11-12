Policiales

Secuestraron en Bahía una lancha sustraída en Monte Hermoso

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

La Policía de Monte Hermoso, con la colaboración de su par de Bahía Blanca y Coronel Rosales, recuperó en Bahía una lancha que había sido denunciada como sustraída el pasado domingo a la noche en la ciudad balnearia.

Por el hurto se investiga a un exdueño de la embarcación, propietario de los dos inmuebles allanados y quien por el momento continúa en libertad.

La investigación se originó sobre las 22.20 del domingo, cuando Carlos Luciano Alaiz, de 42 años, denunció la desaparición de una lancha blanca, con motor Mercury negro, de 40HP, que se encontraba en un terreno ubicado en Río Dulce y Pandeles, de Monte Hermoso.

El hombre relató que la unidad la había “comprado de palabra” y que la había visto por última vez sobre las 18 del sábado.

Al revisar las cámaras del centro de monitoreo se pudo establecer que la lancha fue retirada de Monte -pasada la medianoche- con una camioneta Toyota Hilux gris, patente AB957PX.

Se pudo establecer que dicho vehículo es de un exdueño de la lancha, quien vive en Villa del Mar, partido de Coronel Rosales y que, según el denunciante, tendría documentación de la misma en su poder.

El juez de Garantías N° 3, Alberto Manzi, ordenó dos allanamientos, uno en Chacabuco al 200 de Villa del Mar y otro en Fortinero al 1.300 de Bahía, ambas propiedades del exdueño de la embarcación.

Los operativos se hicieron ayer en Bahía y se logró recuperar la lancha, mientras que en la localidad rosaleña se secuestró la Toyota utilizada.

Por el momento no se informó sobre aprehendidos y se dijo que continúa la investigación. (La Nueva). (12-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Demoran a cuatro personas en un operativo rural

Monte Hermoso: prendió fuego una casa y fue capturado luego de un robo

Una mujer de 71 murió en Tres Arroyos luego de un fuerte incidente de tránsito

Pedro Luro: un menor de 17 apuñaló a la pareja actual de su ex, un hombre de 30

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior