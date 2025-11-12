Satisfacción y agradecimiento de la EBAB por la exitosa charla de Cayetano sobre ludopatía

La EBAB destacó la “exitosa y amena charla” que llevó adelante el periodista deportivo Cayetano sobre ludopatía en el Teatro Español de nuestra ciudad.

“Con un teatro colmado de público, Nicolás (Cayetano) nos habló sobre la ludopatía y todo lo que esta adicción genera. La participación activa de los presentes redondeó una gran jornada de concientización sobre este flagelo que hoy convive entre nosotros”, destacó la institución en sus redes sociales.

“El mensaje fue claro: Nunca ganás. Buscá ayuda en tu familia y en el deporte. No salís solo. Contalo, hablalo, visibilizalo”,añadió.

“Agradecemos a @jefatura.distrital.cnel.dgo, que de manera pronta y expeditiva convocó a todas las escuelas; a los directivos escolares por permitir la salida de los estudiantes; y al público en general, al @tallerrprotegido, Bomberos Voluntarios y CPA local por hacerse presentes”, subrayó.

También expresó su reconocimiento al Municipio, a Cristian De Marco, director de Cultura, por acompañar y ponerse a disposición; y a Fabián Fuertes, quien se encargó del teatro y el sonido.

Además, expresaron un especial agradecimiento a los sponsors por su “valioso aporte”.

“Gracias a todos, en nombre de nuestra institución y de la @asociacionespanola_dgo, por hacer posible este encuentro. Seguiremos ocupándonos de nuestros chicos, brindando herramientas y generando disparadores para hablar de lo que no se habla”, completó la EBAB. (12-11-25).