Estos son los temas que tratará este miércoles 12 el Concejo Deliberante
Se realizará hoy, miércoles 12 de noviembre, a partir de las 19, la 777º del Concejo Deliberante. Será emisión de LA DORREGO.
Este es el orden del día:
1.- ACTAS y VERSIONES GRABADAS:
1.1.- Acta Nº 1108 – 776º Sesión Ordinaria.
2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Lectura de la correspondencia recibida.-
3.- COMUNICACIONES:
3.1-DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
3.1.1.- Comunicación Nº 20 promulgación de las Ordenanzas Nº: 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753 y 4754/2025
4.- DICTAMENES DE COMISIONES:
4.1.- INTERPRETACIÓN, PET. Y REGLAM., OBRAS Y SERV. PÚBLICOS:
4.1.1.- Expte. Nº 0283/24 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando gestionar colocación de semáforos Ferroviarios.
4.1.2.- Expte. Nº 0134/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando crear “Parque Estación”.
4.2. INTERPRETACIÓN, PETICIÓN Y REGLAMENTO:
4.2.1.- Expte. Nº 0245/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza autorizando uso de Espacio Público a Sra. Cordido.
4.2.2.- Expte. Nº 0200/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza regulando fiestas de carácter eventual.
4.2.3. Expte. Nº 0154/25 – HCD.: Proyecto de Decreto disponiendo pase al Archivo.
4.3. INTERPRET. PET. Y REGLAM.; PRESUP. Y HAC. ECONOMÍA:
4.3.1- Expte. Nº 0217/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza ampliando Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, Ejercicio Económico y Financiero 2025.
4.4. INTERPRET. PET. Y REGLAM.; ECONOMÍA, MEDIO AMB. Y ACTIV. TURÍSTICA:
4.4.1.- Expte. Nº 0235/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza reglamentando actividades de “Turismo Rural” y “Turismo Rural Comunitario”.
4.5. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CONSTITUÍDO EN COMISIONES:
4.5.1.- Proyecto de Resolución solicitando instalación de bebederos y juegos de ejercicios Físicos en el Parque Centenario de Oriente.
4.5.2.- Proyecto de Resolución solicitando creación de espacio verde en Parque Centenario de Oriente.
4.5.3- Proyecto de Resolución solicitando colocación de cartelería QR con información turística.
4.5.4.- Proyecto de Resolución solicitando programa de forestación en Aparicio.
4.5.5.- Proyecto de Resolución solicitando talleres de computación.
4.5.6.- Proyecto de Decreto disponiendo pase al Archivo.
4.5.7.- Proyecto de Resolución solicitando colocación de luminarias en acceso a Aparicio.
4.5.8.- Proyecto de Resolución solicitando feria de emprendedores en El Perdido.
4.5.9.- Proyecto de Resolución solicitando puesta en valor de la Plaza de El Perdido.-
4.5.10.- Proyecto de Resolución solicitando mejoras en Planta Potabilizadora de El Perdido.
5.- ASUNTOS ENTRADOS:
5.1- DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
5.1.1.- Expte. Nº 0247/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva Ejercicio 2026.-
5.1.2.- Expte. Nº 0248/25 – HCD.: Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos Ejercicio Económico- Financiero 2026.-
5.1.3.- Expte. Nº 0249/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza aprobando terna de aspirantes a cubrir cargo de Juez de Faltas Municipal.
5.1.4.- Expte. Nº 0250/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza facultando al Departamento Ejecutivo a celebrar contrato de Leasing con Provincia Leasing S.A. para compra de motoniveladora.
5.1.5.- Expte. Nº 0251/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza, Autorizando llamado a Licitación Pública Para explotación de la Playa de Camiones de Ciudad Cabecera.
5.1.6.- Expte. Nº 0254/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza, Modificando Ordenanza Nº 4674/25, Ref. “Programa Tu Lugar – Acceso al Terreno para la Primera Vivienda”.
5.2.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UCR-JUNTOS POR EL CAMBIO:
5.2.1.- Expte. Nº 0252/25 – HCD.: Proyecto de Resolución Felicitando a Patinadora Local: Aliana Hellmann.-
5.2.2.- Expte. Nº 0253/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza, creando “Circuito Histórico autoguiado de Coronel Dorrego”.
5.3.- DEL BLOQUE DE CONCEJALES UNIÓN POR LA PATRIA:
5.3.1.- Expte. Nº 0255/25 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando al Departamento Ejecutivo interceda ante Vialidad Nacional para la No instalación de cabina de Peaje en Ruta Nacional Nº 3.
5.3.2.- Expte. Nº 0256/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza creando fondo de apoyo a Talleres Protegidos.
5.3.3.- Expte. Nº 0257/25 – HCD.: Minuta de Comunicación solicitando informes sobre programas referidos a salud sexual y reproductiva.
5.3.4.- Expte. Nº 0258/25 – HCD.: Proyecto de Resolución Declarando de Interés Municipal Proyecto Cultural “La Canción”.
5.3.5- Expte. Nº 0259/25 – HCD.: Proyecto de Ordenanza creando Programa Municipal “Hay Equipo”.
6. DE SECRETARÍA HCD:
6.1.- Pase al Archivo según Artículo 41º de Reglamento Interno del HCD:
Expte Nº 238/24 – HCD.: Proyecto de Ordenanza creando Programa Municipal Marasol.
Expte. Nº 0242/24 – HCD.: Proyecto de Resolución solicitando cercar depósito de residuos.
Expte. Nº 0246/24 – HCD.: Nota de vecinos. (12-11-25).