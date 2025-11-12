Hernán Arranz: “Si hay algo que cuidar en Monte Hermoso es la seguridad, porque es el bien más preciado que tenemos”

El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, expresó su preocupación por los recientes hechos de inseguridad y sostuvo que el municipio trabaja “de forma constante y coordinada con la policía y la justicia”, aunque reconoció que los tiempos judiciales retrasan las respuestas ante los delitos.

“El allanamiento se pidió el lunes y se ejecutó recién el sábado. En esos días los delincuentes hicieron un desastre”, afirmó el jefe comunal en el programa radial De sol a sol, que se emite por FM Monte.

Arranz explicó que la situación delictiva “no es nueva” y que el municipio observa desde hace tiempo “una mutación en el tipo de delitos y en el perfil de quienes llegan al pueblo”.

Según el intendente, durante el invierno se registran robos en casas de segunda residencia, mientras que en los meses previos a la temporada “aparecen personas que se preparan para aprovechar el movimiento del verano”. Pese a ello, subrayó que Monte Hermoso cuenta con un sistema de control que registra los vehículos que ingresan y salen de la ciudad, además de la actuación de la Guardia Urbana y el nuevo destacamento policial en Sauce Grande, “donde se terminó el problema gracias a la presencia constante de cuatro agentes”.

Arranz reconoció que existe malestar en sectores de la población, pero defendió el trabajo de su equipo: “Leo todo lo que se dice en redes. Hay críticas al secretario de Seguridad y a la comisaría, pero forman parte de mi equipo y sé cómo trabajan. Hacen un trabajo serio”.

También pidió la colaboración de los vecinos: “Si alguien alquila una pieza a desconocidos, que nos pase la foto del DNI. Con eso podemos verificar antecedentes. Si el jefe de calle ve algo sospechoso, golpea la puerta y pide explicaciones. Es parte del trabajo de prevención”, señaló.

Respecto al funcionamiento del sistema judicial, el intendente sostuvo que la diferencia entre la labor policial y los tiempos de la justicia “reciente los resultados de manera severa”. “La fiscalía tarda diez días en autorizar un allanamiento. En ese lapso, los delincuentes hacen de las suyas. Pero si la policía actúa sin ese papel, la causa se cae”, expresó.

Arranz resaltó la importancia de mantener la tranquilidad que caracteriza a Monte Hermoso, aunque admitió que “ya no es el pueblito que teníamos”. Aun así, destacó el compromiso de su gestión: “Entendemos la situación y trabajamos desde hace mucho. Si hay algo que cuidar en Monte Hermoso es la seguridad, porque es el bien más preciado que tenemos”.

Otros temas

En cuanto al panorama económico, el intendente Arranz señaló que la inflación y la reducción de la coparticipación provincial afectan las finanzas municipales. “Esperábamos recibir 800 millones de pesos y estamos recibiendo 500. Así es imposible sostener todo”, lamentó. Pese a las dificultades, aseguró que el municipio mantendrá su apoyo a la cultura y el deporte: “No pienso recortar en esos sectores. Tenemos más de mil chicos en actividades deportivas. Esa es la verdadera lucha contra las drogas”.

De cara a la temporada, se mostró optimista: “Monte Hermoso tiene su público cautivo. Puede que no sea una temporada excelente, pero va a ser buena. El turismo sigue confiando en nuestra ciudad”.

