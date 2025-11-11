El Whatsapp de los vecinos / Recolección de residuos: “Me da tristeza pensar que nos estamos acostumbrando a ver así al pueblo”

Una vecina envió el siguiente mensaje al WhatsApp de la radio:

“Buenos días: quiero manifestar mi descontento con la recolección de residuos. Como vecina adherente al actual gobierno municipal, tengo la esperanza de que el pueblo vuelva a ser lo que fue hace diez años, cuando su prolijidad y limpieza eran motivo de orgullo.

“Con la excusa de la pandemia, se redujo la frecuencia de la recolección y nunca volvió a ser la misma que antes. A esto se suma el retraso en los horarios, como hoy, lo que provoca bolsas rotas y basura desparramada. También es preocupante la acumulación de pasto cortado y las bolsas abandonadas que dejan los corralones.

“Quiero hacer un llamado de atención sobre el estado actual del pueblo, porque, si bien sé que es una responsabilidad compartida entre vecinos y municipio, me entristece pensar que nos estamos acostumbrando a verlo así. Saludos y muchas gracias”.(11-11-25).