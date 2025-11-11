“Parece increíble que, después del 7 de marzo, pase esto…”, dijo el gerente de la Coope

Mariano Glas, gerente de la Cooperativa Obrera, confirmó que no hubo personas heridas —a excepción de tres trabajadores que inhalaron humo— en el incendio registrado esta mañana en el recientemente reinaugurado Hiper de Aguado de Bahía Blanca.

“Queremos llevar tranquilidad. Se activaron de inmediato todos los protocolos y se logró evacuar a todo el personal”, aseguró.

Glas informó que el fuego fue “totalmente controlado” y que, aunque aún no hay una confirmación oficial, todo indica que el foco se habría originado en la trastienda de alguna área de servicio, provocando llamas en el techo del sector.

También aclaró que “el área de ventas no fue afectada” y que, “en principio, no hubo grandes daños materiales”.

Destacó además la rápida intervención de los servicios de emergencia.

El Hiper de Aguado había sido reinaugurado hace apenas una semana, luego de permanecer cerrado desde la trágica inundación del 7 de marzo, que afectó gravemente a varias sucursales de la Cooperativa Obrera.

Ese establecimiento fue uno de los más dañados por el temporal. En su reapertura se habían concretado numerosas mejoras. “Se hicieron trabajos de cobertura y de impermeabilización del techo”, detalló el gerente.

“La verdad es que es una sorpresa enorme. Estamos en shock, no podemos creerlo. Parece increíble que, después del 7 de marzo, pase esto… Pero bueno, levantaremos los brazos y seguiremos trabajando”, concluyó.

Cortes de tránsito

A raíz de los trabajos que se llevan adelante para sofocar el incendio, se encuentran cerradas al tránsito vehicular las siguientes intersecciones bahienses:

• Guatemala y Agustín Álvarez.

• Aguado y Alem.

• Panamá y Uruguay.

• Aguado y Agustín Álvarez.

• Zapiola y avenida Alem. (Fuente y la foto La Nueva.). (11-11-25).