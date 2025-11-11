La Región

Bahía Blanca: incendio en el Híper de la Cooperativa Obrera de calle Aguado

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

Un voraz incendio afectó las instalaciones del recientemente inaugurado hipermercado de La Cooperativa Obrera de Aguado de Bahía Blanca. Trabajan bomberos, operarios de Defensa Civil y Policía en el lugar.

Por motivos que no fueron determinados, al menos no por el momento, la estructura del supermercado comenzó a arder pasadas las 7 de la mañana, mientras los trabajadores se autoevacuaban sin lograr entender lo que estaba ocurriendo.

Según pudo averiguar La Brújula 24, gracias a ese rápido accionar, no se registraron heridos. “Estábamos en la cocina, pensamos que era un simulacro y salimos corriendo”, le afirmó una empleada del establecimiento al móvil de dicha emisora. (Fuente y foto La Brújula 24). (11-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

“Parece increíble que, después del 7 de marzo, pase esto…”, dijo el gerente de la Coope

Casi 50 familias de Monte Hermoso se inscribieron en el programa Habitar MH I

Imputaron a Leandro Ginóbili por la tragedia de Bahiense del Norte

Olimpo de Tres Arroyos celebra su 80° Aniversario a lo grande: ¡Abel Pintos en un show histórico!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior