Bahía Blanca: incendio en el Híper de la Cooperativa Obrera de calle Aguado

Un voraz incendio afectó las instalaciones del recientemente inaugurado hipermercado de La Cooperativa Obrera de Aguado de Bahía Blanca. Trabajan bomberos, operarios de Defensa Civil y Policía en el lugar.

Por motivos que no fueron determinados, al menos no por el momento, la estructura del supermercado comenzó a arder pasadas las 7 de la mañana, mientras los trabajadores se autoevacuaban sin lograr entender lo que estaba ocurriendo.

Según pudo averiguar La Brújula 24, gracias a ese rápido accionar, no se registraron heridos. “Estábamos en la cocina, pensamos que era un simulacro y salimos corriendo”, le afirmó una empleada del establecimiento al móvil de dicha emisora. (Fuente y foto La Brújula 24). (11-11-25).