(Entrevista en LA DORREGO) Martín Ayerbe: “El Estado debe ser la nave insignia de la industria nacional”

El referente del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), Martín Ayerbe, impulsa un proyecto de desarrollo nacional basado en el Modelo Argentino y en la reconstrucción de una doctrina política soberana. Su propuesta busca generar cinco millones de puestos de trabajo para alcanzar el pleno empleo mediante la movilización total del trabajo y la participación del Estado como motor de la producción.

Ayerbe propuso “valerse del Estado empresarial argentino, la nave insignia de la industria nacional”, como eje de una comunidad productiva organizada. El objetivo central consiste en reactivar la conducción productiva del país a partir del trabajo y la planificación estratégica.

“Desde hace años recorremos todas las provincias argentinas llevando este mensaje, esta prédica”, afirmó a LA DORREGO. Explicó que el Modelo Argentino se construye “a través de los consejos para el proyecto nacional”, espacios donde el pueblo puede expresar sus ideas, propuestas y visiones sobre el desarrollo del país. Según Ayerbe, la suma de esas voces permitirá “construir un pensamiento de totalidad, una carta de navegación para un futuro gobierno nacional justicialista”.

Durante sus recorridas, el referente del MLN aseguró que percibe una demanda social unificada: “El mayor clamor de los argentinos es por trabajo”. En ese sentido, señaló que la falta de empleo “produce un enorme dolor a las personas y a las familias”, no solo por la carencia de ingresos, sino también porque “estar al pedo” —según sus palabras— genera frustración y pérdida de sentido.

Ayerbe planteó que el camino hacia el pleno empleo requiere una “movilización total del trabajo” y una “comunidad productiva organizada”, guiada por una conducción nacional que restituya el valor del trabajo como eje de la vida social y económica del país.

Escuchá la nota:

11-11-25