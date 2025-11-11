Casi 50 familias de Monte Hermoso se inscribieron en el programa Habitar MH I

En el marco de las políticas de hábitat y vivienda que impulsa el Municipio de Monte Hermoso, treinta familias ya comenzaron la construcción de sus futuros hogares a través del programa Habitar MH I, mientras que otras 49 lo harán en breve; todos beneficiarios que conocieron la ubicación de sus terrenos con el sorteo realizado el pasado mes de julio.

Hoy, se suman 46 nuevas familias que ya se inscribieron para formar parte de la segunda etapa de este plan de acceso a lotes para la construcción de vivienda única que plantea como requisito ser mayor de 21 años, no poseer ningún bien inmueble y acreditar la capacidad contributiva para la ejecución de la vivienda que deberá cumplimentarse en tres etapas una vez abonado la primera cuota del Fondo de Infraestructura destinado a avanzar en los servicios faltantes.

Este novedoso programa surgió para dar respuesta a muchas familias ante la paralización en 2023 de ese loteo ubicado en el Barrio Dufaur que formaba parte del Plan Nacional de Suelos destinado a urbanizar un total de 284 terrenos.

A estas más de 120 familias se sumarán el próximo 27 de noviembre 28 nuevas beneficiarias de las viviendas del Programa Provincial Solidaridad II, continuando así con una agenda que busca dar respuesta a la creciente demanda habitacional. (11-11-25).