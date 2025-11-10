El periodista deportivo Cayetano llega a Dorrego este martes 11 para hablar de la adicción al juego

La ciudad

La EBAB, junto a la Asociación Española de Socorros Mutuos, invita y convoca a toda la comunidad a participar de una charla sobre ludopatía, que estará a cargo de Nicolás Alberto Cajg, más conocido como “Cayetano”.

El reconocido periodista deportivo llegará a Coronel Dorrego este martes 11 de noviembre para hablar sobre esta adicción que hoy convive con nosotros. Será a las 9,30, en el Teatro Español, con entrada libre y gratuita.

Cayetano compartirá su experiencia personal y nos contará cómo es luchar contra este silencioso y desapercibido hábito peligroso, que actualmente afecta incluso a personas desde edades muy tempranas. (10-11-25).

