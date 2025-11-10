El reprogramado picnic ambiental se realizará este viernes 14

El Área de Ambiente de la Municipalidad confirmó que el picnic ambiental comunitario “Accionamos por el Clima” fue reprogramado para el viernes 14 de noviembre.

La jornada, que había sido suspendida por cuestiones climáticas, se realizará en la plaza central, de 10 a 14.

Se mantendrán las actividades principales, como ecocanje (intercambio de reciclables limpios y separados por plantines o compost), feria verde de productores locales, muestra educativa de instituciones, canje de puntos de la campaña Ecopuntos, juegos y otras actividades.

“Se invita a la comunidad a participar llevando su vianda y elementos reutilizables para seguir construyendo un Dorrego sostenible”, destacaron desde la organización. (10-11-25).