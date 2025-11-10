Coronel Dorrego se suma al Programa Mayores Bonaerenses Activos

El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego aprobó por ordenanza la convalidación del convenio de cooperación técnico-financiera del Programa Mayores Bonaerenses Activos, suscripto entre la Municipalidad y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

El acuerdo establece la entrega mensual de veinte becas destinadas a centros para personas mayores del distrito. Las becas alcanzarán a dorreguenses de más de 60 años que participen en las actividades del programa. El monto será definido mediante una Resolución Ministerial y depositado en una cuenta del Banco Provincia a nombre del Municipio.

El convenio dispone que el Municipio deberá admitir hasta un diez por ciento de beneficiarios propuestos por la Dirección de Promoción de Derechos de Personas Mayores del Ministerio, siempre que cumplan los requisitos de admisión establecidos.

De acuerdo con lo pactado, el Municipio asume la responsabilidad sobre cualquier contratación de personal vinculada al programa, ya sea bajo relación de dependencia o por locación de servicios, sin que el Ministerio intervenga en esas relaciones laborales.

El texto también determina que el Ministerio controlará y evaluará el funcionamiento del programa, mientras que el Municipio deberá facilitar las tareas de supervisión y auditoría que considere necesarias el organismo provincial o el Honorable Tribunal de Cuentas.

El convenio tendrá una duración de 16 meses, con inicio el 1 de septiembre de 2025. Cualquiera de las partes podrá rescindirlo mediante aviso previo de treinta días.

Ante cualquier controversia vinculada con la validez, vigencia o cumplimiento del acuerdo, ambas partes se someterán al fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de La Plata, renunciando a cualquier otro. (10-11-25).