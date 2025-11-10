Deportes

Un puntaltense ganó $ 20 millones en un concurso de pesca realizado en Marisol

Un puntaltense aficionado a la pesca deportiva y recreativa se subió al más alto escalón del podio tras capturar una corvina de 2 kilos 440 gramos, en un certamen que se realizó en Marisol.

Se trata  de Carlos Bergesio, quien se hizo acreedor al premio mayor de $ 20 millones. Además, ganó otro premio de $ 500.000, en uno de los sorteos que se realizaban a cada hora durante la competencia.

Con 532 participantes de toda la zona que pagaron entre $ 90.000 y $ 100.000 la inscripción, el certamen repartió 50 millones de pesos en premios.

Completaron el podio el tresarroyense Sandro Olivera, con una corvina de 2 kilos 200 gramos y un premio de $ 8.000.000, y Alfredo Mariezcurrena (Claromecó), con una pieza de 1,950 kg y un galardón de 3 millones de pesos. (La Nueva.). (10-11-25).

