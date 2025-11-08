(Entrevista en LA DORREGO) Guillermina Gullini, presidenta de Ferroviario: “Queremos que el domingo sea una fiesta, no una batalla”

Ferroviario es el único equipo de nuestro distrito que disputará las semifinales de la liguilla del Torneo Oficial de Fútbol Roberto “Tato” Rochat en primera división. Este domingo, el aurinegro disputará en su cancha el partido de ida frente a SUPA. La presidenta del club, Guillermina Gullini, dialogó con el programa Radio Deportiva, que se emite por LA DORREGO, sobre el presente de la institución, la seguridad y el clima de ilusión que se vive entre jugadores, dirigentes e hinchas.

“Nos estamos preparando bien. Considero que el equipo está fortalecido, tanto la Sub-25 como la primera. Estamos expectantes, esperando el domingo con toda la adrenalina”, expresó Gullini.

En cuanto a la seguridad, confirmó un incremento de efectivos policiales tras los incidentes del fin de semana anterior en distintas canchas. “En estas instancias siempre se solicita más presencia policial. El número será de ocho efectivos por cancha. Es un gasto más, pero garantiza seguridad tanto para nosotros como para el equipo visitante”, explicó.

También se refirió a los comentarios sobre supuestos disturbios en el partido entre Ferroviario y Porteño. “Lo que se dio fue dentro de la cancha, por la euforia del partido. Son cosas del folclore del fútbol. Una vez que terminó el encuentro, no se generó ningún otro inconveniente”, aclaró.

Sobre la relación con los demás clubes semifinalistas —Atlético, Suteryh y SUPA—, Gullini indicó que no hubo comunicaciones personales entre dirigentes, aunque sí se realizaron reuniones en la Liga. “Yo en particular no me comuniqué con ningún dirigente, pero en la Liga se habló y se definieron los ocho efectivos policiales”, dijo.

La ilusión del campeonato se mantiene viva en Ferroviario. “Todos los años queremos un título. Hace tiempo que no tenemos la suerte de obtenerlo, siempre quedamos cerca. Este año no es la excepción; todos lo esperamos: jugadores, hinchas y dirigentes”, sostuvo.

En lo futbolístico, estacó el desempeño del plantel: “Ferroviario tiene muy buen juego, maneja la pelota en el piso y demuestra que está a la altura de las circunstancias. No es casualidad que estemos donde estamos”.

Respecto a su rol al frente del club, reconoció el esfuerzo que implica: “Me demanda mucho tiempo, pero lo hago con placer. Estoy feliz dentro del club”.

Además, la institución mantiene su presencia en el fogón de la plaza, donde el público acompaña cada fin de semana. “Recibimos mucha colaboración, tanto de la gente que trabaja como de quienes se acercan a comprar. Apostamos a otro fin de semana positivo”, contó.

De cara al partido de mañana, la presidenta aurinegra pidió a los hinchas que mantengan la calma y disfruten del fútbol. “La invitación es a pasar un domingo lindo, un partido tranquilo. Que podamos alentar a nuestro equipo como siempre. La gente de Ferroviario estuvo presente con lluvia y con frío, y estamos muy agradecidos”, remarcó.

“Queremos que el domingo sea una fiesta, no una batalla”, completó.

Escuchá la nota: