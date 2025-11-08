Ferroviario – SUPA y Suteryh – Monte abren este domingo los cruces de semifinales

Se jugarán este domingo los partidos de ida de las semifinales del Torneo Oficial de Fútbol Roberto “Tato” Rochat.

En nuestra ciudad, Ferroviario recibirá a SUPA, mientras que, en Monte Hermoso, Suteryh y Atlético protagonizarán una nueva edición del clásico del balneario.

Los partidos se iniciarán a las 14 para no superponerse con el clásico entre Boca y River, que se medirán a las 16,30.

Tienen ventaja deportiva SUPA y Monte.

En reserva, también se enfrentarán SUPA y Ferrovario y, en Monte Hermoso, Atlético e Independiente. Ambos cotejos comenzarán a las 12. (08-11-25).