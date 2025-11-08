(Video) Una orca se paseó por Sauce Grande

Los colegas de Noticias Monte Hermoso subieron a sus redes sociales en las últimas horas una filmación donde se puede apreciar el paso de una solitaria orca a muy pocos metros de la costa.

Con mar planchado y una pequeña rompiente para terminar de decorar un paisaje soñado, se ve como el delfín nada plácidamente por el sector de Sauce Grande, en un espectáculo que si bien no es tan frecuente, tampoco resulta sumamente extraño.

En principio, y al menos por lo que llega a apreciarse en la captura, no se ven otros ejemplares en el sector, como tampoco se ve a la orca en actitud de caza, aunque podría estar siguiendo algún cardumen. (08-11-25).