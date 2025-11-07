Una mujer de 71 murió en Tres Arroyos luego de un fuerte incidente de tránsito

Una mujer de 71 años falleció en las últimas horas como consecuencia de las graves heridas sufridas en un accidente ocurrido el martes por la tarde en Tres Arroyos. La víctima, que circulaba en bicicleta, fue derivada al Hospital Pirovano, donde finalmente se confirmó su deceso.

Según fuentes oficiales, el hecho tuvo lugar cuando la ciclista cruzaba desde calle Reconquista por avenida Caseros y fue embestida por un Volkswagen Polo. Un equipo de emergencias del Centro de Salud se hizo presente en el lugar y trasladó a la mujer en ambulancia al hospital local, donde permaneció internada hasta su fallecimiento, ocurrido este jueves.

Tal como publicara el portal La Voz del Pueblo, se informó además que está prevista la realización de la autopsia correspondiente, a fin de determinar con precisión las causas del deceso y aportarle elementos a la causa judicial que investiga lo sucedido.

El portal LU24.com.ar confirmó la identidad de la víctima. Se trata de Susana Nélida Vega de Basualdo, residente en la localidad. (07-11-25).