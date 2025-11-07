La ciudad

(Entrevista en LA DORREGO) Más de 50 puestos de artesanos y emprendedores en la plaza: “La convocatoria superó las expectativas”, destacó María José Roa

La Dorrego Send an email
0 2 minutos leídos

En el marco de la Fiesta Nacional de las Llanuras, la coordinadora del sector de artesanos y emprendedores, María José Roa, expresó su satisfacción por la importante convocatoria de feriantes, artesanos, emprendedores e instituciones locales.

Roa explicó por LA DORREGO que la distribución de los stands se realizó de forma ordenada y planificada. “Los artesanos y emprendedores están en las diagonales, y sobre el frente, junto a la fuente, ubicamos a quienes ofrecen productos comestibles, porque separamos lo que es manipulación de alimentos”, detalló.

En esta edición se organizaron 53 sectores dentro del paseo. “Hoy tenemos 35 puestos confirmados y unos 15 que llegan desde diferentes lugares. Ayer me llamaron desde Jujuy, no lo podía creer. La convocatoria superó mis expectativas”, comentó.

Subrayó, además, la incorporación de medidas de seguridad y regulación. “Cada puesto cuenta con su seguro y con el disyuntor correspondiente. Todos cumplen con los requisitos. La respuesta de la gente fue excepcional”, aseguró.

Roa explicó la diferencia entre artesanos y emprendedores: “El artesano y el emprendedor van de la mano, pero el emprendedor muchas veces realiza reventas. Hay quienes trabajan día a día para generar su ingreso, y eso también merece ser reconocido”.

Como empleada municipal del área de Desarrollo Humano, Roa coordinó junto a Ezequiel, del área de Producción, y con el acompañamiento de Inspección. También destacó la colaboración del municipio en la ornamentación de la plaza: “Todo el paseo está decorado con guirnaldas de luces. Fue una idea que trasladé al director de Cultura, le gustó y logramos un lugar más vistoso”.

La historia personal de María José Roa está ligada a la tradición. “Mi abuelo fue parte de la Peña Nativista y capataz de campo. Hoy mi hija baila en el cuerpo de baile. Es muy emotivo para mí”, compartió.

Su designación como coordinadora no resultó casual. “Yo pertenezco a un programa provincial que se llama Emprenden y se Prenden. Obtuve el primer premio como emprendedora social. Cuando me convocaron, fue algo natural para mí”, comentó.

También agradeció la confianza de las instituciones involucradas. “Agradezco a la Peña por la confianza y al Intendente por poner el personal a disposición. Esta fiesta nacional no es poca cosa”, expresó.

Con respecto a la organización económica, aclaró: “Muchos preguntan por qué se cobra en la plaza. Es una ordenanza que rige para la festividad. El dinero va directamente a la cuenta de la Peña y nosotros solo entregamos el recibo. Es un sistema totalmente transparente”.

Luego, destacó la seriedad del trabajo de los emprendedores gastronómicos: “Cada uno hizo su curso de manipulación alimentaria. Está todo en regla, es un trabajo serio y responsable”.

Escuchá la nota:

07-11-25

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 2 minutos leídos
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Viernes de destrezas criollas, Paisana Flor y Los de Maza en la Fiesta de las Llanuras 2025

Juan Chalde: “Dorrego está de fiesta, y mantiene la esencia para la que fue creada”

El municipio dorreguense se suma a la campaña provincial de descacharrado contra el dengue, zika y chikungunya

(Entrevista en LA DORREGO) Carlos Castiñeira presenta este viernes su Catálogo Digital de orfebrería

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior