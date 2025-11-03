Claudio Agrello abre la Semana Cultural de la Fiesta Nacional de las Llanuras 2025

Hoy, lunes 3 de noviembre, a las 20,30, en el Centro Cultural Municipal, se pondrá en marcha la Semana Cultural de la 4ta. Fiesta Nacional de las Llanuras. Como en la edición pasada, será con la presentación de Claudio Agrelo.

Agrelo es un reconocido cantor, músico guitarrista, autor, compositor y escritor costumbrista argentino, destacado por su contribución a la música folklórica y surera nacional.

Comenzó su carrera a los 15 años en programas radiales. A partir de 1981, tuvo un espacio estable en el programa “Folklore en 870” por Radio Nacional. Su carrera lo ha llevado a recorrer todo el país, y ha participado en numerosos festivales.

Mañana, martes 4, a las 15, en el rancho de la Peña Nativista, concurso de preguntas y respuestas sobre danzas nativas; historia de la vestimenta en las danzas tradicionales argentinas, con la participación de escuelas secundarias del distrito. A las 20,30, en el Centro Cultural Municipal, actuará Milagros Caliva.

El miércoles, 5, a las 20,30, en el Centro Cultural, homenaje a los apadrinadores, a cargo de Carlos García. Luego, la presentación del CD “El sur se llama Dorrego”, del joven guitarrero dorreguense Emmanuel D’addario.

Para el jueves 6, a las 13, en el palco de la plaza central, una nueva edición de Que se vengan los chicos, con instituciones de nivel inicial del distrito. A las 20,30, en el Centro Cultural, presentación de Nano Nelson. (02-11-25).