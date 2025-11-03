Aprueban la creación de un programa municipal para prevenir el bullying, ciberbullying y grooming

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza mediante la cual se crea el Programa Municipal de Concientización, Prevención y Reducción del Acoso Escolar, Ciberbullying y Grooming. La iniciativa busca abordar de manera integral una problemática creciente que afecta a niños, niñas y adolescentes, tanto en entornos escolares como en espacios virtuales.

El proyecto, presentado oportunamente por el bloque de Unión por la Patria, surge ante el incremento de casos de violencia y acoso en distintos ámbitos del país. Según datos difundidos por la ONG Bullying Sin Fronteras, siete de cada diez chicos y chicas en Argentina sufren algún tipo de maltrato escolar, lo que posiciona al país entre los de mayor incidencia en el mundo. Entre enero de 2022 y marzo de 2023, los casos aumentaron un 20% respecto al informe anterior de 2019, evidenciando la urgencia de implementar políticas públicas de prevención.

El programa tendrá como objetivo brindar herramientas a instituciones educativas, deportivas, organizaciones sociales y asociaciones civiles del distrito para prevenir, detectar y actuar frente a situaciones de Bullying, Ciberbullying y Grooming.

La norma define al bullying como la práctica de actos violentos, intencionales y repetitivos destinados a intimidar o agredir a una persona indefensa, generando daños físicos o psicológicos. Por su parte, el ciberbullying implica el uso de medios digitales para acosar o difundir información falsa sobre una persona. En tanto, el grooming es considerado un intento de acoso sexual por parte de un adulto hacia menores a través de plataformas digitales, mediante engaños y manipulación emocional.

La Dirección de Desarrollo Humano, junto con la Dirección de Salud del Municipio, serán las áreas encargadas de aplicar la ordenanza y coordinar acciones conjuntas con el Ministerio de Educación de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, además de otras instituciones públicas o privadas, organizaciones civiles y no gubernamentales.

Asimismo, el Concejo declaró de Interés Municipal el Día Internacional contra el Bullying y el Acoso Escolar, que se conmemora cada 2 de mayo, con el propósito de fomentar la concientización y visibilización de la problemática. (03-11-25).