La Región

El balneario Marisol y la Cueva del Tigre fueron seleccionados para el Segundo Mundial de Turismo Rural

La Dorrego Send an email
0 2 minutos leídos

La segunda edición del Mundial del Turismo Rural, organizado por Puebleando.arg, una comunidad digital dedicada a promover los pueblos y rincones ocultos del turismo rural en Argentina, comenzará este martes 4 de noviembre.

Serán 64 atracciones bonaerenses que se enfrentarán en duelos eliminatorios, en los que el público votará para definir cuál es “el mejor”.

En la 1° Edición, realizada en 2024, la Laguna de Puan se consagró en una reñida final ante el Bosque Encantado de General Belgrano. Y en esta oportunidad, participarán atracciones de 62 localidades y 49 municipios, distribuidos en 23 categorías.

El certamen se disputará durante todo el mes de noviembre. La primera fase se llevará a cabo entre el martes 4 al viernes 7, seguida de la segunda ronda entre el martes 11 y el viernes 14. A continuación, los octavos de final se disputarán el martes 18 y el miércoles 19, los cuartos de final el jueves 20 y el viernes 21, las semifinales el martes 25 y miércoles 26, el duelo por el 3° puesto el jueves 27; y la gran final tendrá lugar entre el sábado 29 y el domingo 30. Cada enfrentamiento estará disponible para votar en las historias de la cuenta de Instagram de @puebleando.arg.

Las 64 atracciones seleccionadas para competir

Iglesias de pueblos: Nuestra Señora de Luján y San Bautista (Cacharí, Azul), Sagrado Corazón de Jesús (San Mayol, Tres Arroyos), Nuestra Señora del Carmen (López Lecube – Puan) y Santa Lucía (Sierra Chica, Olavarría).

Pueblos con playa: Marisol (Coronel Dorrego) y Reta (Tres Arroyos).

Balneario Municipales: Arrecifes y General La Madrid.

Bosques: Bosque Encantado (General Belgrano) y Bosque Energético (Miramar – General Alvarado).

Atractivos naturales: Cascada La Escondida y Cueva del Tigre (Coronel Dorrego), Vivero Municipal Eduardo Holmberg (Cazón, Saladillo) y Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (Campana).

Lagunas: Puan, San Miguel del Monte, Gómez (Junín) y Brava (Villa Laguna Brava, Balcarce).

Castillos y palacios cerrados al público: Palacio Huetel (25 de Mayo), Castillo Rafael Castillo (Ramallo), Castillo Naveira (Luján) y Castillo Tornquist (Tornquist).

Edificios en ruinas: Palacio Piria (Ensenada), Palacio Sans Souci (Tandil), Antiguo Reformatorio Colonia Gutiérrez (Marcos Paz) y Castillo San Francisco (Egaña, Rauch).

Pueblos fantasmas: Villa Epecuén (Adolfo Alsina) y San Mauricio (Rivadavia).

Teatros y Cines: Teatro General Urquiza (Isla Martín García) y Cine Club Colón (La Paz Chica, Roque Pérez).

Cementerios: Azul y Laprida.

Municipalidades: Pellegrini, Adolfo Gonzáles Chaves, San Pedro y Bahía Blanca.

Plazas: Juan Pascual Pringles (Coronel Pringles) y Ernesto Tornquist (Tornquist).

Iglesias abandonadas: Capilla Eustaquio Aristizábal (Vivoratá, Mar Chiquita) e Iglesia de Larramendy (Pehuajó). (DIB). (03-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 2 minutos leídos
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Párroco de Pehuen Co: “El dolor es muy grande, pero la solidaridad llega desde todos lados”

Un incendio destruyó la capilla de Pehuen Co

Sábado de yoga en el Paraje Puente Viejo

Avanzan obras en el balneario Marisol

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior