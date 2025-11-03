La ciudad

El periodista deportivo Cayetano llegará a nuestra ciudad para hablar sobre la adicción al juego

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

La EBAB, junto a la Asociación Española de Socorros Mutuos, invita y convoca a toda la comunidad a participar de una charla sobre ludopatía, que estará a cargo de Nicolás Alberto Cajg, más conocido como “Cayetano”.

El reconocido periodista deportivo llegará a Coronel Dorrego el 11 de noviembre para hablarnos sobre esta adicción que hoy convive con nosotros. Será a las 9,30, en el Teatro Español, con entrada libre y gratuita.

Cayetano compartirá su experiencia personal y nos contará cómo es luchar contra este silencioso y desapercibido hábito peligroso, que actualmente afecta incluso a personas desde edades muy tempranas. (03-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Aprueban la creación de un programa municipal para prevenir el bullying, ciberbullying y grooming

Claudio Agrello abre la Semana Cultural de la Fiesta Nacional de las Llanuras 2025

Alerta amarilla por tormentas para este lunes en gran parte de la Provincia

Rindieron homenaje a la comunidad siria en el marco de la Fiesta Nacional de las Llanuras 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior