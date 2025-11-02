Murió un adolescente al chocar su moto contra un camión en Pringles

Una tragedia vial sacudió la tarde de este domingo en Coronel Pringles. Un adolescente de 16 años murió en el acto y otro, de 14, resultó herido luego de que la motocicleta en la que viajaban impactara contra un camión sobre la Ruta Provincial 51.

El hecho ocurrió pasadas las 18, a la altura de los boulevares 64 y 68. Según confirmó la policía, la moto —una Corven Hunter 150 cc— era conducida por Joaquín Sáenz Valiente, de 16 años, quien iba acompañado por otro chico de 14.

Ambos salían del Club de Pelota cuando, por razones que se investigan, embistieron de lleno contra un camión Scania, que circulaba en sentido norte-sur. El vehículo de carga era manejado por Sebastián Díaz, de 43 años, residente de Río Gallegos.

Producto del fuerte impacto, Sáenz Valiente falleció en el lugar. En tanto, su acompañante fue trasladado de urgencia al hospital local, donde permanece internado.

La ruta fue cortada por completo para permitir el trabajo de la Policía Científica de Coronel Suárez, que realizó las pericias correspondientes. Personal de la Ayudantía Fiscal local tomó intervención en la causa. (La Brújula 24). (02-11-25).