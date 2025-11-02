La ciudad

Alerta amarilla por tormentas para este lunes en gran parte de la Provincia

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde y la noche del lunes en Coronel Dorrego y en casi toda la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a lo informado, las mismas podría extenderse hasta la madrugada del martes.

El ente señaló que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

“Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo”, añadió.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 45 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, concluyó el informe.

Asimismo, desde el Municipio informaron que “si bien existe cierta incertidumbre en el rango horario, el período de mayor probabilidad e intensidad se estima entre las 18 y 22 horas”.

De acuerdo al nivel de la alerta, el SMN emite a la población las siguientes advertencias:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Rindieron homenaje a la comunidad siria en el marco de la Fiesta Nacional de las Llanuras 2025

La Mujer de la fila, la conmovedora película basada en hechos reales que cautiva en Netflix

Emprendimiento gastronómico pidió al Concejo autorización para vender en espacios públicos del distrito

Me cuidan mis amigas / El caso Lowrdez Fernández

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior