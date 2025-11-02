Diego Santilli fue designado como ministro del Interior de Javier Milei

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia el pasado viernes.

“TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR: Bienvenido Colo Santilli”, escribió el Presidente en su cuenta de X. El mensaje fue rápidamente compartido por su flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Milei aclaró que Santilli será quien lleve adelante “las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.

Santilli desembarca en el Gabinete nacional tras la salida de Lisandro Catalán, quien siguió la decisión de Guillermo Francos de también dejar la jefatura de Gabinete, y luego de ganar las elecciones legislativas del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires.

En las últimas horas había circulado el nombre de Santiago Caputo como uno de los posibles dirigentes a ocupar el ministerio del Interior. Incluso se mencionaba que tendría bajo su órbita las áreas de Obra pública y Transporte.

La designación de Santilli, un dirigente del PRO con excelente sintonía con la La Libertad Avanza y que quedó al frente de la lista de candidatos bonaerenses luego de que José Luis Espert declinara su candidatura envuelto en un escándalo con posibles vínculos con el narcotráfico, llega a menos de 24 horas de que Mauricio Macri blanqueara su descontento con la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete por falta de experiencia.

Todo indica que Santilli tendrá como misión articular con opositores aliados para conseguir hacer avanzar en el Congreso las reformas que el Gobierno considera clave y que aún restan como la laboral y la tributaria. A su vez, el pedido de consensos había sido una de las condiciones que impuso el gobierno de Estados Unidos a cambio de las ayudas económicas.

Adorni: “Gran elección para esta etapa donde la prioridad son las reformas”

El designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a darle la bienvenida a Santilli y destacó que fue una “gran elección” de cara a la nueva etapa del Gobierno.

“Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad”, publicó en su cuenta de X, y anunció que este lunes a las 9.30 se llevará a cabo una reunión de Gabinete en Casa Rosada. (Clarín). (02-11-25).